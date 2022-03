Fedez, nuovo post sulle condizioni: “Martedì giorno importante… ringrazio Chiara per…”

Fedez rompe il silenzio nel cuore della notte tra lunedì e martedì e tiene tutti col fiato sospeso: “Devo ringraziare Chiara per…”.

Cosa accadrà di così importante nella giornata di martedì, 22 Marzo 2022 per il tanto amato rapper italiano, Fedez?

In molti sperano di avere già la risposta in tempi ristretti, ma per saperne di più si dovranno attendere le prossime ore. Il caso Federico Lucia e la malattia annunciata pochi giorni fa sembra essere sul punto di una svolta definitiva.

Il video straziante lanciato su Instagram ha fatto preoccupare mezza Italia, circa il suo futuro e le condizioni di salute in generale.

Tempo fa in una nota intervista, il rapper parlava di “demielinizzazione“, un fenomeno raro di errata trasmissione di impulsi elettrici al cervello, causato da un malfunzionamento dei nervi cerebrali.

L’artista quasi piangendo e con gli occhi lucidi chiedeva aiuto e sostegno ai fan. Grazie alla moglie e imprenditrice Chiara, però, la vicenda legata alla sua malattia pare abbia già preso un’altra piega

Fedez, il messaggio via social dell’ultima ora tiene tutti col fiato sospeso: l’attesa sta per finire

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci saluta la primavera in intimo: “Patrimonio dell’UNESCO” – FOTO

Mai come stavolta i Ferragnez sono balzati in cima ai riflettori a causa di un problema di natura salutare sorto al cantante e rapper, Fedez.

Poche ore fa i fan hanno individuato un messaggio importante ed emblematico che sa di svolta del caso sulla malattia annunciata di recente dal papà di Leone e Vittoria.

Attraverso le storie di Instagram si legge di una dedica speciale con menzione particolare a Chiara Ferragni, la quale “… è ogni giorno e notte al mio fianco, pronta a darmi la forza necessaria per affrontare tutto questo”.

Domani, preannuncia Fedez sarà con ogni probabilità il giorno della verità, un evento unico e speciale, dove qualcosa potrebbe cambiare e in meglio per lui.

NON PERDERTI ANCHE >>> Giallo Liliana Resinovich: dopo Sebastiano, anche Claudio fa il test del Dna

Non ci resta che attendere il sole del mattino e magari sperare in un secondo intervento via social che testimoni l’uscita definitiva dal tunnel del male.