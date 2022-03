Natalia Paragoni incinta? L’influencer rivela tutto dopo giorni di attesa

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno vissuto dei giorni piuttosto agitati: l’influencer, dopo un lungo silenzio, ha deciso di rivelare tutto sui social

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie più amate del mondo dei social. I due si sono conosciuti nel 2018 nello studio di Uomini e Donne e, contro ogni previsione, da allora non si sono più lasciati. Lui, tronista con l’aria da bello e dannato e lei, principessa ribelle che nel giro di un minuto ha rubato il suo cuore facendogli mettere tutto in discussione.

In molti non avrebbero scommesso un centesimo sul loro amore, invece non si sono più mollati. Neanche quando lui è entrato a far parte della casa del Grande Fratello Vip ed è stato costretto a stare sei mesi lontano dalla sua amata Natalia. Anzi, il loro amore in quel caso si è soltanto rafforzato e infatti nell’ultimo anno si sono decisi a realizzare molteplici progetti.

Andrea e Zelletta e Natalia Paragoni diventano genitori? Lei vuota il sacco

Insomma, Andrea e Natalia sono una coppia assolutamente stabile ma non sono ancora pronti a fare il grande passo, ovvero quello di mettere su famiglia. Però in questi giorni Natalia si è molto preoccupata perché si è resa conto di aver dimenticato di applicare un contraccettivo, e a causa di un ritardo ha temuto di essere davvero in dolce attesa. “Ho fatto il test di gravidanza e… sono ancora mamma solo di due cani, tranquilli. So che voi sareste contente, ma non è ancora il momento. Quando sarà vi giuro che ve lo rivelerò con più serietà e non come una scema come sto facendo adesso“.

D’altronde Natalia ha solo 23 anni, non è ancora pronta a diventare madre, prima vuole realizzarsi professionalmente. In ogni caso, non ci sono dubbi sul fatto che prima o poi succederà.

Al momento, la coppia è impegnata con il trasloco nella loro nuova casa. Al resto dei progetti di coppia ci penseranno più avanti.