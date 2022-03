Giulia Stabile e Sangiovanni in crisi? Il dettaglio che non dà pace ai fan

Giulia Stabile e Sangiovanni: cosa accade alla coppia nata nella scuola di “Amici”. Tutti i dettagli sulla loro storia d’amore oggi

Giulia Stabile e Sangiovanni sono una delle coppie più amate dello spettacolo, soprattutto dal pubblico più giovane. I due artisti si sono conosciuti lo scorso anno nella scuola di “Amici”. Proprio qui hanno primeggiato nella loro categoria arrivando direttamente in finale. I due poi hanno gioito insieme per la vittoria della ballerina.

Nel giro di un anno i due hanno fatto esperienze incredibili a livello professionale e nel mentre hanno alimentato il loro amore. All’inizio un po’ di più sotto i riflettori delle telecamere, poi si sono ritagliati un pezzettino tutto per loro tenendo la storia decisamente lontana dagli occhi indiscreti.

Ora però ci sono dei particolari che preoccupano i loro fan. I dubbi si insinuano nella mente e fanno pensare subito al peggio.

Giulia Stabile e Sangiovanni: la verità sul loro rapporto

Giulia Stabile e Sangiovanni sarebbero in crisi? È questa la domanda che sta circolando da alcuni giorni tra i fan della coppia. Sono proprio loro che lanciano l’allarme in attesa di sapere conferme.

Da dove nasce questa preoccupazione? Dal fatto che i due non si fanno vedere da diverso tempo sui social insieme. Né Sangiovanni e né tantomeno Giulia Stabile hanno postato di recente qualche scotto di coppia, ecco che per alcuni questo potrebbe essere il segnale di una crisi.

Sul profilo di Sangiovanni l’ultima foto con la sua fidanzata risale a novembre 2021 mentre su quello di Giulia a dicembre. Da allora nulla si è mosso se non scatti che parlano della loro carriera. Del resto per entrambi è stato un periodo molto intenso, “Amici” per lei con l’inizio ora del serale e Sanremo per il cantante.

In tutto questo non dimentichiamoci che i due hanno scelto la riservatezza sulla loro storia d’amore ed evidentemente la stanno rispettando nel dettaglio.

Solo qualche settimana fa, infatti, la ballerina ha dedicato dolci parole al suo fidanzato dicendo che “resterà al mio fianco sulle nostre giostre” parlando non di una sensazione ma di una certezza che dimostra tutti i giorni. Solo delle illazioni dunque, per il momento tra di loro c’è il sereno.

