Come portare una borsa a tracolla in quattro modi diversi – VIDEO

Se iniziate a giocare con una borsa a tracolla vi accorgerete che è possibile portarla in tanti modi diversi: ora ve ne mostro quattro…

Le borse a tracolla coniugano design e praticità, sono comode da indossare ed estremamente cool. Da portare sulla spalla, a mano come fossero pochette, allacciate in vita come i marsupi, appese al collo come charms o “cross-body”, secondo i dettami moda della stagione.

Il primo modo per sfoggiare una borsa a tracolla è quello classico che tutte conosciamo, ovvero con la tracolla portata a spalla, oppure fatta passare per il collo.

Per il secondo metodo, invece, dovrete aprire la borsa e tirare la catenella verso l’interno, in modo da raggiungere la stessa lunghezza della parte esterna e poter portare l’accessorio comodamente in spalla: l’effetto sarà quello di una borsetta con la catenella doppia.

Borse a tracolla, altri due metodi per portarle in modo originale…

Per ottenere una lunghezza identica al secondo metodo, ma senza l’effetto doppio, dovete tirare la catenella da fuori, fargli fare un giro su se stessa e farla passare per l’interno della borsa: ripetete il passaggio se la volete accorciare ulteriormente.

L’ultimo metodo è un po’ diverso: dovete munirvi di una borsetta con i gancetti ai lati, in modo da poter rimuovere la catenella.

Staccate un gancio e posizionate l’accessorio all’altezza della vita. Successivamente fate girare la catenella sciolta intorno al vostro corpo e, dopo aver compiuto due giri, riallacciate il gancetto precedentemente staccato.

Il risultato finale sembrerà quasi quello di un marsupio e potrete decidere se spostare la borsa di lato o davanti, secondo il vostro personalissimo gusto.

Esistono dunque tanti modi per poter indossare una borsa in modo super originale e creativo… e voi quale preferite?

POTETE TROVARE IL VIDEO COMPLETO QUI: