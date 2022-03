Uomini e Donne, arriva l’abbandono inevitabile: “spero che tu possa trovare la serenità”

“Uomini e Donne”, arriva l’addio più sofferto per il tronista Matteo Ranieri: purtroppo la situazione non poteva andare avanti

Matteo Ranieri, passato dalle vesti di corteggiatore a quelle di tronista, non sembra affatto aver mutato il proprio carattere. Il giovane, fin dalla passata stagione di “Uomini e Donne”, si era distinto per la pacatezza e la bontà d’animo che hanno sempre contraddistinto le sue azioni.

Difatti, il tronista non era mai arrivato a scontrarsi neanche con il suo rivale in amore, durante il precedente percorso. Nonostante la sua posizione all’interno del dating show sia completamente cambiata, l’atteggiamento irreprensibile del Ranieri appare essere sempre lo stesso. Tuttavia, negli ultimi tempi, c’è stato qualcuno che non ha mancato di muovere aspre critiche all’ex di Sophie Codegoni.

Matteo, che non ha mai nascosto di provare un forte interesse nei confronti delle corteggiatrici Federica e Valeria, non si sarebbe comportato correttamente nei confronti di una persona che è scesa per conoscerlo ormai da molto tempo. Arrivati a questo punto, l’abbandono era inevitabile.

Uomini e Donne, arriva l’abbandono inevitabile per Matteo Ranieri: “spero che tu possa trovare la serenità”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Regina Elisabetta, problemi di salute: costretta alla decisione più drastica. Ansia in Inghilterra

Come è trapelato all’interno della puntata di oggi, martedì 22 marzo, il percorso di Matteo Ranieri a “Uomini e Donne” è ormai più che definito. Ad aver catturato le attenzioni del tronista, infatti, sono state soprattutto le due corteggiatrici Valeria e Federica. L’ex di Sophie Codegoni, che non ha occhi che per loro, sceglie sempre di alternarle in occasione delle esterne.

Un atteggiamento che, specie negli ultimi tempi, non ha mancato di creare scompiglio in studio. In particolare, la corteggiatrice Nicol si è lamentata più volte delle scelte di Matteo, che secondo quest’ultima non starebbe tenendo un comportamento corretto nei suoi riguardi.

Quest’oggi, subito dopo aver visto l’esterna di Valeria, Nicol ha preso la parola per sottoporre nuovamente la questione al tronista. “Siamo usciti una sola volta e poi non mi hai più riportata. Ha senso che io stia qui?“, ha protestato la giovane, facendo capire al Ranieri di aspettarsi una risposta chiara e netta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilary Blasi, cosa ha rifatto e quanto ha speso dal chirurgo? Risposte da capogiro

Il tronista, in evidente difficoltà, non sembrava in grado di manifestare apertamente il proprio reale pensiero. “Non posso negare che quando finisce la puntata ho voglia di vedere loro due“, ha tentennato il giovane, riferendosi a Federica e Valeria. Maria De Filippi, notando il disagio di Nicol, ha deciso di intervenire per chiarire la questione una volta per tutte.

“Quando oggi finirà la puntata uscirai con Nicol, oppure con Federica e Valeria?” – ha domandato la conduttrice, a cui Ranieri si è trovato costretto a rispondere – “Con Federica e Valeria“. Solo a quel punto, Nicol ha compreso di essere di troppo ed ha comunicato al tronista l’intenzione di lasciare lo studio.

Quest’ultimo, consapevole di aver involontariamente fatto perdere tempo alla corteggiatrice, si è scusato più volte per la superficialità delle proprie azioni. Nicol, nonostante la delusione fosse più che evidente, ha acconsentito ad abbracciare il tronista, così da salutarlo per l’ultima volta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Hai una pelle fantastica” Vittoria Puccini si mostra allo specchio: una straordinaria visione – FOTO

“Spero che tu possa trovare la serenità“, ha augurato la giovane a Matteo, prima di ringraziare Maria De Filippi e lasciare il programma. Il tronista, rattristato per via di come fossero andate le cose, ha chiesto di poter ballare con Valeria per distogliere la mente dall’accaduto.