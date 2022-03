Totti e Ilary, la rivelazione a sorpresa: cosa fa nell’intimità

Francesco Totti parla del suo rapporto con Ilary Blasi e svela un retroscena piuttosto piccante che spiazza tutti i fan

Da anni, la coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi è una delle più glam del mondo dello spettacolo. Una coppia nata all’inizio degli anni Duemila e iconica per l’Italia di quegli anni, che ha saputo farsi benvolere dai fan di entrambi.

L’ex capitano della Roma e la showgirl costituiscono una coppia affiatata, che è felice insieme e che è riuscita a costruire una famiglia unita e numerosa. Una unione allietata dai tre figli Cristian, Chanel e Isabel e che continua a essere seguita con affetto dai fan.

Di recente, i rumours che volevano il rapporto in crisi, con una separazione ormai in vista, non hanno trovato conferma. Francesco e Ilary sono più affiatati che mai e hanno smentito prontamente a mezzo social, con lo stile ironico che li contraddistingue, tutte le speculazioni.

L’ironia è stata da sempre soprattutto una caratteristica di Totti, la cui indole bonaria è diventata famosa sin da quando era ancora in campo. Dissacrante e spiritoso, l’ex calciatore è una presenza scenica irresistibile e in occasioni pubbliche non manca di divertire il pubblico con le sue battute.

Totti e Ilary, la confessione del campione: “A letto…”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Meravigliosa”: Cecilia Rodriguez si scopre, il vestitino dallo spacco vertiginoso fa sognare. Panorama da infarto – FOTO

Gli è capitato di farlo anche un po’ di tempo addietro, quando era stato ospite del programma ‘Che tempo che fa‘, con Fabio Fazio. Nel corso dell’intervista, la chiacchierata si spostò sugli aspetti più intimi del suo rapporto con Ilary. E una dichiarazione di Totti colse tutti di sorpresa.

L’ex ‘pupone’ infatti disse: “Com’è Ilary a letto? Dorme con il pigiamone e con le calze, soltanto per spogliarla ci metto un’ora e mezza“. Una frase che scatenò ovviamente le risate dello studio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Pier Silvio Berlusconi, prima della Toffanin c’è stata lei: aveva rubato il suo cuore

Totti non si smentisce mai e resta uno dei campioni più amati anche dopo aver smesso di giocare. Le strade sue e della Roma per ora si sono separate, ma non è detto che non possano reincrociarsi.