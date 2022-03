Sale la preoccupazione per la Regina Elisabetta che ha dovuto rivedere la sua agenda, annullando le partecipazioni ufficiali. Sembra che la sua salute non le permetta di affaticarsi troppo e che sia stata costretta a una drastica decisione.

Fragile, stanca e senza forte. La Regina Elisabetta sta vivendo settimane difficili dovendo rivedere la sua agenda: molti eventi ha cui avrebbe dovuto partecipare sono sfumati per via delle sue condizioni di salute precarie.

Già lo scorso anno aveva dovuto restare ferma per diverso tempo a seguito di un ricovero in ospedale, gettando i sudditi nell’ansia, per poi riprendersi e tornare alla sua quotidianità seppur con degli accorgimenti. Tra questi dire addio ai suoi amati drink ed evitare di portare a spasso i suoi cani.

95 anni, il 2022 sarebbe dovuto essere per lei un anno ricco di soddisfazioni in quanto è il suo 70esimo anno di Regno. In carica dal 6 febbraio 1952, incoronata il 2 giugno dello stesso anno, da allora è stata seduta sul trono britannico aggiudicandosi il primato di regina più longeva della sua storia.

Anno dopo anno ha governato il paese, dando in parallelo alla luce a ben quattro figli: Carlo, primo nella linea di successione al trono, Anna, Andrea ed Edoardo. In tutto questo percorso al suo fianco il Principe Filippo, l’adorato marito mancato lo scorso 9 aprile. La tragica perdita sarà commemorata con un evento presso la Cattedrale di Westminster il prossimo 31 marzo.

Ancora fragile per questo lutto, a cui si sono aggiunte negli ultimi mesi quelli di due delle sue più care dame di compagnia, la Sovrana deve fare i conti con problematiche di salute che l’hanno portata a prendere una drastica decisione.

Regina Elisabetta: le condizioni di salute peggiorano, cosa sta succedendo

Ammalatasi di Covid, sembra che la Regina ormai non possa più a fare a meno del bastone nelle sue uscite. E da giorni la situazione sarebbe peggiorata. Guarita dal virus, nonostante sembrava si fosse ripresa, giorni fa la sua assenza durante l’importante appuntamento del Commonwealth Day, aveva scatenato la preoccupazione.

A questo si aggiungono i recenti aggiornamenti secondo cui non riuscirebbe più a camminare trovandosi costretta a una soluzione inaspettata. Muoversi in sedia a rotelle.

Questo l’avrebbe portata a non volersi mostrare in queste condizioni in pubblico, preferendo così cancellare tutti i suoi impegni. Se alla commemorazione relativa alla morte del marito si vocifera possa recarsi in elicottero, sembra essere invece in bilico la sua presenza al Giubileo di Platino, manifestazione dedicata ai suoi 70 anni sul trono in occasione della quale è prevista una festa a livello nazionale.