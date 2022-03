Barbara Berlusconi ed il papà Silvio: lo scatto insieme attira le attenzioni dei social: in un attimo è una pioggia di commenti

Barbara Berlusconi è un nome che non ha bisogno di presentazioni. È la terzogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, dirigente d’azienda e membro del consiglio di amministrazione di Fininvest. Da poco è diventata per la terza volta mamma del piccolo Ettore, frutto dell’amore per il compagno Lorenzo Guerrieri allargando così la famiglia del Cavaliere che arriva con lui a ben 14 nipoti.

Proprio di lui e del suo non matrimonio si è parlato in questi giorni, non celebrato legalmente proprio per i malumori da parte dei figli che preferirebbero far rimanere inalterati gli equilibri ereditari della famiglia. Un rapporto strettissimo quello tra il leader di Forza Italia ed i suoi figli. Per loro il Cavaliere farebbe qualsiasi cosa.

Proprio per proteggere Barbara dal gossip, infatti, per 20 mila euro il leader di Forza Italia aveva comprato da Fabrizio Corona delle foto imbarazzanti che la immortalavano davanti una discoteca di Milano. E’ stata la stessa Barbara ad ammetterlo nell’inchiesta che ha portato poi alla condanna per estorsione nei confronti del re dei paparazzi.

Barbara Berlusconi e papà Silvio: lo scatto insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Berlusconi (@bb_itsme)

Per Barbara Berlusconi la famiglia è tutto. Lo si capisce guardando il suo profilo Instagram che la immortala quasi sempre in compagnia dei suoi piccoli e del suo attuale compagno. Sul social dell’immagine ha un pubblico di 45 mila follower e guardando attentamente spunta anche lo scatto in compagnia del papà Silvio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Il quasi matrimonio tra Berlusconi e Marta Fascino, lei quanto e cosa ci guadagna?

Per lui parole di amore, quello puro che una figlia nutre per il padre. “Tantissimi Auguri al primo uomo della mia vita! ❤️”, così la figlia del Cavaliere gli ha augurato buon compleanno scegliendo una foto che li vede fianco a fianco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Giulia Stabile e Sangiovanni in crisi? Il dettaglio che non dà pace ai fan

In un attimo i commenti della rete di scatenano. C’è da dire che moltissimi sono complimenti: “E veramente fortunato questo uomo. I figli suoi sono tutti bellissimi ❤️😍. Complimenti Signor Berlusconi 👑❤️” scrive uno dei tanti affiancato da molti che ammettono che la somiglianza tra l’ex premier e Barbara è davvero tanta. “Siete identici” il responso dei social.

4 MODI DI PORTARE LA BORSA A TRACOLLA