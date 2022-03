Flavio Insinna, la puntata de “L’Eredità” si interrompe a causa dell’annuncio del conduttore: le frasi pronunciate lasciano davvero di stucco

Da quattro settimane a questa parte, Flavio Insinna dà inizio alle puntate de “L’Eredità” con un velo di malinconia che traspare dalla sua voce. Il conduttore, particolarmente triste per via di quello che sta avvenendo in Ucraina, non ha mancato di farvi riferimento anche nel corso della diretta di oggi, martedì 22 marzo.

Dopo aver assistito allo stacchetto dei due professori del quiz game, Andrea e Samira, Insinna ha commentato con queste parole: “bravi ragazzi, nel nostro programma vogliamo la pace“. Ed è proprio questo lo spirito con cui il presentatore sta cercando di portare avanti la trasmissione.

Tuttavia, proprio durante il turno di una delle concorrenti in gara, Flavio è parso perdere il sorriso che sempre lo contraddistingue. Quello che ha detto di fronte ai presenti era davvero inaspettato…

Flavio Insinna interrompe L’Eredità per annunciarlo: “è successa una vera tragedia”

Di fronte alla presentazione della concorrente Norma, Flavio Insinna, per alcuni istanti, è parso perdere il suo immancabile sorriso. La giovane, proveniente dalla provincia di Ancona, ha rivelato di essere studentessa del corso di laurea di “Food system”.

“Si tratta di economia del sistema agroalimentare applicata al cibo“, ha spiegato la partecipante, catturando immediatamente l’attenzione del conduttore. Tuttavia, è stato proprio quando Norma ha rivelato la sua età che l’umore di Flavio Insinna è drasticamente cambiato.

“Ho 21 anni, fra poco 22…“, ha detto la concorrente, il cui tono di voce è parso inspiegabilmente affranto. Il conduttore, consapevole di avere parecchi anni più di lei, non ha mancato di rimbeccarla aspramente. “Ah, e quando succederà questa vera tragedia?” – l’ha presa in giro Flavio, prima di ricevere la risposta di Norma – “A settembre dai, ho ancora qualche mese!“.

Il conduttore, divertito dalla piega che stava prendendo il discorso, non ha mancato di insistere sulla questione: “dai, ancora te la puoi spassare!“. Dopo l’iniziale battibecco, che non ha mancato di intrattenere il pubblico, Norma ha dimostrato la propria preparazione rispondendo correttamente agli “abbinamenti”. Un traguardo che Insinna non ha potuto far a meno di lodare.

