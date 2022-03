Monica Bertini, il pizzo e le frange non mentono: è lì che appare qualcosa di magnifico – FOTO

Monica Bertini regala ai suoi followers una visione esplosiva di sé: la foto parla chiaramente.

Tra le giornaliste sportive più apprezzate della televisione italiana c’è lei, Monica Bertini. Una donna appassionata del suo lavoro e che trasmette la stessa passione ai suoi telespettatori e non è un caso pertanto che sia molto seguita anche sui social dove i followers – in costante aumento – non perdono un suo post.

La conduttrice sportiva infatti ama spesso condividere alcuni momenti con il suo pubblico, tra outfit mozzafiato formali o mise che ne accentuano l’assoluta femminilità. Come il suo ultimo post che ha mandato in estasi il web: il gioco di pizzi e frange crea un’atmosfera multisensoriale.

Monica Bertini, la foto che manda in estasi il web: incanto puro

