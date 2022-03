Lutto per uno dei protagonisti delle scorse edizioni del programma Uomini e Donne. L’attacco di cuore e la terribile esperienza vissuta subito dopo

Uno dei protagonisti di una passata edizione del programma Uomini e Donne si è raccontato in una lunga intervista dove ha parlato del lungo e difficile periodo che ha dovuto affrontare. Dai problemi di salute al terribile lutto che lo ha colpito.

Un racconto quello dell’ex partecipante del programma, che ha stupito e sconvolto tutti. Una storia di sofferenza toccante ed emozionante. La padrona di casa della trasmissione, Maria De Filippi, è sconvolta da tutto questo.

Uomini e Donne, la lunga malattia ed il lutto di uno dei protagonisti

Uno degli ex protagonisti del programma di punta di Canale 5, Uomini e Donne, si è raccontato senza filtri in un’intervista, in cui ha affrontato temi molto delicati. Stiamo parlando dell’ex cavaliere Costabile Albore, ricordato da tutti soprattutto per il rapporto di passione che si era creato con la dama torinese Gemma Galgani, con cui però non aveva mai iniziato una vera e propria relazione.

L’uomo ha raccontato di aver avuto un infarto dopo essere uscito dal programma e di essere stato sottoposto a due interventi: “Avevo le coronarie e le carotidi occluse, mi sono stati messi quattro bypass” – ha detto Albore – “è stata un’esperienza di grande sofferenza“. Tutto questo è avvenuto dopo un grave lutto in famiglia. L’uomo aveva infatti perso da poco la sorella a cui era molto legato. Un periodo sicuramente non semplice per l’ex fiamma di Gemma Galgani che, per fortuna, è riuscito a superare tutto e adesso sta bene. L’ex cavaliere ha anche ammesso di non aver mai più visto Gemma dopo la fine del programma: “aveva atteggiamenti nei miei confronti che non mi piacevano e quando la guardo in tv noto che li ha ancora adesso” ha detto a riguardo.