Caterina Balivo scende in campo per un nuovo progetto solidale: avete visto i suoi leggings leopardati? – FOTO

Un carosello di foto che raccontano la showgirl impegnata in un progetto promozionale che svela una dura realtà milanese. I fan sono tutti con lei.

Gli ultimi anni per la bella conduttrice napoletana classe 1980 sono stati decisamente meno frenetici con un allontanamento progressivo dalla tv per poter invece dedicarsi maggiormente alla famiglia che prima della pandemia invece sentiva la sua mancanza.

Oggi Caterina Balivo è impegnata come giudice nel programma di Milly Carlucci “Il Cantante Mascherato” e sta portando avanti i suoi podcast “Ricomincio dal NO”. Inoltre si fa testimonial e portavoce ogni volta che può di progetti solidali in cui crede moltissimo, per raccontare alla sua nutrita community realtà che altrimenti andrebbero perse e dimenticate.

Lo ha fatto anche ieri nel svelare un’associazione della sua città, Milano, che conduce in sordina un lavoro con i bambini molto particolare. Vediamo di che si tratta.

Caterina Balivo illumina, il suo racconto spezza il cuore e fa pensare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Ha scelto un look sbarazzino e grintoso per affrontare il discorso con i suoi follower. Anfibi neri molto pesanti, leggings leopardati stretti sulle cosce, pullover e bomber over a coprirle le spalle, una divisa che forse le è servita per poter mostrarsi più forte una volta entrata nella Casa Sollievo Bimbi Vidas.

Questo ente è un’associazione senza scopo di lucro che offre gratuitamente servizi di cure palliative per malati terminali. Come spiega egregiamente nella didascalia (e nelle stories) Instagram, si tratta di una realtà importantissima sul territorio ma che purtroppo non si conosce finchè non se ne ha bisogno davvero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Alberto Matano, il matrimonio ed i figli: è tutto deciso. L’annuncio pieno di gioia

Ne parla con la stessa sensibilità ed empatia che la contraddistingue da anni, senza forzare la mano creando allarmismo, ma piuttosto speranza in chi ha bisogno di rivolgersi a loro.

“Si parla troppo poco delle cure palliative nel nostro Paese e della dignità che va fornita ai pazienti. Vidas offre gratuitamente questo servizio a chi ne ha bisogno, supportando i bambini con le famiglie che possono stare vicini ai loro cari durante tutto il percorso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Sangiovanni proposta indecente a Soleil Sorge: aria di crisi con Giulia?

Le brillano gli occhi nel carosello di foto pubblicate nel feed della sua pagina Instagram, bellissima e seducente ha smorzato i toni con la sua luce, mettendo l’accento anche su questo tema scottante. Migliaia i messaggi che le sono giunti, anche da parte di colleghi dello spettacolo, come Elena Santarelli, che hanno apprezzato il suo raccontare e raccontarsi.