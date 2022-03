Che Tempo che fa, “Ora vi spiego” Luciana Littizzetto e la depilazione: studio allibito

Luciana Littizzetto rompe il silenzio a “Che Tempo che fa” e rivela tutto sulla teoria della ‘depilazione’: la reazione in studio è inevitabile.

Grazie alla sua ironia e simpatia, Luciana Littizzetto ha conquistato il pubblico italiano. I suoi interventi in diretta tv non sono mai banali e nel loro più profondo umorismo sanno catturare l’attenzione come pochi.

Nel palinsesto più seguito del fine settimana, ovvero “Che Tempo che fa”, Fabio Fazio le dedica una lunga parentesi di soliloquio con l’obiettivo di smorzare la tensione delle vicende di cronaca che quasi sempre coprono lo spazio televisivo a disposizione.

Il personaggio televisivo di Luciana insomma sarebbe un ‘toccasana’ per chiunque, come nella vita professionale così in quella di tutti i giorni.

In una delle ultime uscite su Rai 3, la simpaticissima presentatrice ha parlato di ‘depilazione‘, sviscerando tutti i particolari di un’operazione così delicata, soprattutto per quanto riguarda le donne

“Che Tempo che fa”, Luciana Littizzetto e l’argomento ‘depilazione’: così ha sorpreso tutti in studio

Grande coinvolgimento per Luciana Littizzetto la ‘spalla’ ideale di Fabio Fazio nel ‘contenitore’ televisivo del sabato sera: “Che Tempo che fa”.

La cabarettista, spesso protagonista su Rai 3 e in diverse trasmissioni di stampo comico ha fatto una disamina satirica sull’argomento ‘depilazione‘ per le donne.

La doppiatrice ed ex insegnante piemontese ha riempito il suo spazio televisivo concesso, argomentando uno dei temi più delicati della sfera intima.

“Cerchiamo dei metodi che non facciano male” tuona in maniera ironica l’attrice piemontese suscitando interesse e silenzio di concentrazione del pubblico. La stessa platea poi ha ricambiato i discorsi di Luciana con una reazione del tutto inedita.

Agli applausi scroscianti si è palesata e preferita un’ilarità quasi imbarazzante che ha attirato l’attenzione dei due volti protagonisti del momento.

Dalla ceretta a caldo a alle ‘scudiciate’ a freddo, la Littizzetto ha così sorpreso tutti. I dettagli della spiegazione sono presenti in uno dei video di “Tik Tok” più divertenti degli ultimi mesi.