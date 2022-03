Chiara Ferragni tira un sospiro di sollievo dopo l’operazione a cui si è sottoposto Fedez, il racconto toccante della influencer

Sono stati giorni davvero difficili per il cantante Fedez, dopo l’annuncio ai suoi fan della grave malattia che lo aveva colpito. I followers hanno espresso tutti la loro vicinanza con tantissimi messaggi a lui e alla moglie Chiara Ferragni.

La preoccupazione si è fortunatamente sciolta, con l’intervento chirurgico cui si è sottoposto e che lo stesso Fedez ha documentato sui social. Un tumore al pancreas lo aveva colpito, ma, dopo l’operazione, tutto è andato per il meglio.

Il cantante si trova adesso in ospedale, circondato dall’affetto della sua famiglia, e sta bene. Osserverà naturalmente un periodo di convalescenza e si sottoporrà ai controlli di rito in seguito per monitorare il decorso, ma il peggio sembra davvero passato.

Tutto il web è chiaramente felice della notizia e gli ammiratori stanno inviando messaggi a raffica sui social per ribadire il loro supporto. La felicità maggiore, ovviamente, è per Chiara Ferragni, che può finalmente sorridere per lo scampato pericolo. E sul suo profilo Instagram racconta che cosa è successo in questi giorni così delicati.

Chiara Ferragni e il racconto di una settimana particolare: cosa è successo prima dell’intervento a Fedez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Chiara Ferragni, lo straziante messaggio per Fedez blocca i social: la FOTO è un tonfo al cuore

Un racconto toccante, che spiega come la famiglia abbia cercato di spendere al meglio il tempo prima dell’intervento di Fedez, dedicandolo alle persone care e alle proprie passioni. Prendendosi una sorta di strana ‘pausa’ dal mondo circostante. Ecco cosa scrive Chiara:

ci siamo presi un po’ di tempo lontano dai social media, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, ci siamo presi un gelato su una panchina.

La maggior parte di questi giorni e’ stata confusa: era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d’ora che potesse succedere qualcosa di brutto.

Allegate al post, una lunga serie di foto, che raccontano la normalità dei giorni che Fedez ha passato insieme ai suoi. Un modo per estraniarsi e darsi forza, prima del fatidico intervento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Non ce la sentiamo”, i Maneskin rifiutano una proposta stellare

Tutto è andato fortunatamente per il meglio e Chiara può liberare finalmente la sua gioia.