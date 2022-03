Belen Rodriguez spiazza i fan con un nuovo look, qualcosa però non piace. La FOTO surriscalda la temperatura

La showgirl è innamoratissima e proprio per questo si mostra sui social sempre più sorridente e felice, un particolare però non sfugge…

Le montagne russe sentimentali di Belen Rodriguez sono una delle attrattive maggiori per i giornali di gossip che da sempre seguono la showgirl in questi anni in cui l’Italia l’ha accolta a braccia aperte.

L’argentina sembra aver ufficializzato la sua relazione con l’ex marito Stefano De Martino dopo un tira e molla durato anni, i due ora si sono riuniti e pare che anche il resto della famiglia abbia approvato la sua nuova situazione amorosa.

Cecilia, sorella amata, intervistata da Nuovo Tv, ha ammesso che l’uomo giusto “è sempre stato al suo fianco”. Ha puntualizzato inoltre una dura verità:

“La verità è che non è una mangiauomini. Si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita (…)”. Belen dal canto suo splende in ogni shooting realizzato in queste settimane, come l’ultimo che reca la firma di un brand del lusso molto noto.

Belen Rodriguez sfodera la frangetta, i fan però si dividono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Ma sei veramente pazzesca ❤️🔥”, “Sei la più bella del mondo stai bene in tutti i modi ti si perdona tutto sei unica ❤️”, “Meravigliosa fantastica tesoro ♥️🥰”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aurora Ramazzotti, VIDEO da censura. Lo spacco si apre proprio lì

Questi sono solo alcuni dei commenti che le sono stati lasciati nelle ultime ore a corredo del post Instagram dove posa con indosso un mini abito di Luis Vuitton super aderente su vita e seno evidenziandone il fisico sempre più minuto ed esile.

La bellissima modella posa seduta su uno sgabello alto con lo sguardo rivolto verso l’ignoto. Labbra semi aperte, trucco marcato con linea di eyeliner accentuata per allungare i suoi occhi da gatta e capelli raccolti in uno chignon alto e la frangetta scomposta che ogni giorno di più le colora il volto e le dà movimento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Can Yaman, nella sua vita ora c’è la nota attrice: la reazione di Diletta alla FOTO

Non tutti però approvano che questa sia sempre più corta, in molti pensano che non dia armonia alle sue fattezze, come leggiamo nei messaggi dei follower: “La frangia non ti sta bene👎”, “No…la frangia no ti prego…”, “🔥la frangetta ti fa vecchia”. Voi invece cosa ne pensate?