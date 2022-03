Can Yaman, Diletta Leotta è solo un vecchio ricordo: ora nella sua vita c’è la famosissima attrice italiana. La foto è davvero sensazionale

Solamente un anno fa, Can Yaman e Diletta Leotta facevano sognare il pubblico italiano con le loro prime foto di coppia. Un’unione che sembrava il frutto di una vera e propria favola, al punto tale che molti stentarono persino a credere che fosse reale, e non il risultato di una semplice montatura.

Con il tempo, tuttavia, l’idillio tra i due si è gradualmente spento, lasciando migliaia di followers con l’amaro in bocca. Se la Leotta sembra essersi avvicinata al modello Giacomo Cavalli, l’attore turco è invece completamente assorbito dal suo lavoro.

Negli scorsi giorni, tra l’altro, Can ha pubblicato uno scatto che lo ritrae accanto ad una famosissima attrice, con cui sembra avere un legame a dir poco speciale. Quale sarà stata la reazione di Diletta Leotta?

Can Yaman, nella sua vita ora c’è la nota attrice: la reazione di Diletta alla FOTO

L’ultimo scatto che Can Yaman ha condiviso su Instagram, risalente ad alcuni giorni fa, lo ritrae in compagnia della bellissima Francesca Chillemi. L’ex Miss Italia e l’attore turco, sorridenti e disinvolti, sembrano legati da un feeling che va ben oltre la sfera lavorativa. “Viola come il mare, ma bella come il sole“, ha scritto Yaman nella didascalia del post, in riferimento alla meravigliosa collega.

Se non fossero noti i retroscena della foto, tutto lascerebbe pensare ad una passione irrefrenabile tra i due. In realtà, Can e Francesca sono i protagonisti della nuova fiction di Canale Cinque “Viola come il mare“, che stando alle anticipazioni dovrebbe essere trasmessa nel mese di aprile.

Trattandosi di una foto probabilmente scattata sul set, non c’è stata ovviamente nessuna reazione da parte di Diletta Leotta, celebre ex di Can Yaman. La giornalista, solo qualche mese fa, aveva lasciato intendere di nutrire ancora una minima speranza nei confronti di questa relazione.

Speranza che, a distanza di tempo, non si è di fatto mai concretizzata. Diletta, che ormai ha tagliato fuori il bell’attore turco dalla propria vita, non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi.

