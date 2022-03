Vi ricordate Virginia Raffaele al Festival di Sanremo? C’è un dettaglio sulla sua comparsa che nessuno ha mai saputo

Attrice, comica, imitatrice, conduttrice, Virginia Raffaele è un’artista a trecentosessanta gradi che con il suo talento e la sua bellezza ha conquistato milioni di fan che la seguono anche sui social.

Ironica e seducente, con la sua bravura e la sua intraprendenza è riuscita ad ottenere grandi risultati ed attualmente è impegnati in vari progetti. I sogni da realizzare non finiscono mai. Nel 2016 è salita per la prima volta sul palco dell’Ariston ed ha spiazzato tutti con la sua performance. Ve la ricordate?

Virginia Raffaele, il dettaglio di Sanremo 2016 che nessuna sa

Carlo Conti, all’epoca conduttore e direttore artistico, nel 2016 ha scelto Virginia Raffaele come co-conduttrice per la sessantaseiesima edizione del “Festival di Sanremo”. Quell’anno lavorarono alla kermesse anche Gabriel Garko e Madalina Ghenea.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>É stato battuto il record di Massimo Cannoletta? Tutta la verità sul campione dell’Eredità

La Raffaele nelle prime quattro serate ha imitato Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e Belen Rodriguez. Mentre, nell’ultima puntata ha mostrato se stessa. Nessuno sa, però, che il video dell’imitazione della ballerina raggiunse in pochi giorni più di un milione di visualizzazioni su Youtube. La serata in cui prese le sembianze della stilista, invece, conquistò più di quattordici milioni di telespettatori.

Negli ultimi tempi il pubblico l’ha potuta seguire nella seconda stagione di “Lol- chi ride” è fuori che ancora una volta ha riscontrato molto successo. Inoltre, l’artista è molto seguita sui social dove vanta di quasi novecentomila follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Tra uno shooting e l’altro, una campagna pubblicitaria e scene sul set, Virginia Raffaele sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Al Bano e Loredana Lecciso, la scelta che ha cambiato la loro vita: i fan spiazzati

Dopo l’ultimo programma a cui ha partecipato, quale sarà il prossimo lavoro da realizzare? Non ci resta che seguirla e scoprire alcuni dettagli al riguardo, l’imitatrice è sempre sul pezzo, pronta a stupire se stessa e il pubblico che la ammira.