Tra Arisa e Vito Coppola è sbocciato l’amore? Su Instagram spunta un dettaglio che non lascerebbe alcun dubbio

Arisa, attualmente impegnata in “Il cantante mascherato” è finita al centro del gossip per una presunta relazione con il ballerino Vito Coppola. Sul web non si parla d’altro e sono in tanti ad essere curiosi: tra i due è amore?

La coppia di artisti passa molto tempo insieme, hanno partecipato prima a “Ballando con le stelle” e poi collaborato per videoclip e altri progetti. Senza dubbio da un punto di vista professionale sono molto affiatati, ma lontano dalla telecamere chi sono?

Arisa e Vito Coppola, la FOTO della verità

Sui social Arisa è solita condividere molti momenti delle sue giornate, sia del tempo libero che di lavoro. Tra i post e le Instagram stories, Vito Coppola è quasi sempre presente. A quanto pare la cantante ha avuto il piacere di conoscere la famiglia di lui e il ballerino di lei.

Insomma, sembra che tra i due ci sia molto più di un’amicizia. Inoltre, è spuntata una foto che non lascerebbe alcun dubbio: si tengono per mano durante un viaggio in macchina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Ilary Blasi in spiaggia con due uomini, la telefonata a Francesco: la sua reazione è sconvolgente – VIDEO

Intanto la coppia non ha mai confermato quanto detto dal gossip, anzi il ballerino in un’intervista a Dipiù avrebbe affermato: “La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo”.

Eppure, i due sembrerebbero molto affiatati, complici e uniti. I fan fanno il tifo per loro e sotto ai vari post pubblicati dagli artisti non perdono occasione di lasciare messaggi di incoraggiamento come: “Vito e Rosy noi siamo pazzi di voi e del vostro amore. GRAZIE! il piacere è tutto nostro di emozionarci ogni giorno con voi” e poi ancora “Siete perfetti insieme”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Caos a “Ballando con le stelle”: cambiamenti ed incertezze fanno vacillare Milly Carlucci

Se i due fossero davvero innamorati, quanto altro tempo devono aspettare per uscire allo scoperto? Il pubblico che li segue non sta più nella pelle e non vede l’ora di poter ammirare la coppia alla luce del sole, senza filtri e misteri.

COME ACCORCIARE I PANTALONI SENZA TAGLIARLI