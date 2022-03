“L’Isola dei famosi”. Comunque vada Ilary Blasi ha già vinto: la cifra record che porta in tasca

“L’Isola dei famosi”. La popolare presentatrice televisiva Ilary Blasi guadagnerà un bel gruzzolo per il suo attuale impegno su Canale 5. Sapete quanto? Cifre da record

Straordinari, iconici, oseremmo dire istituzionali. Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più conosciute del jet set nostrano. La notizia rimbalzata su tutti i media di pochi giorni fa riguardo una presunta crisi fra i due ha fatto tribolare una nazione intera. A quanto pare, fortunatamente, si è trattato solo di un fuoco di paglia. L’ex calciatore è stato il primo a smentire tramite delle storie pubblicate su Instagram.

Anche Ilary Blasi ha confermato che sia trattato solo di una fake news qualche tempo dopo, ospite del salotto pomeridiano di Mediaset “Verissimo”. C’è chi ha pensato addirittura a una studiata mossa pubblicitaria. Dal 21 Marzo, infatti, la presentatrice ha ripreso le redini del reality di sopravvivenza dedicato ai vip “L’Isola dei famosi”. Al momento sono in gara 22 concorrenti per un montepremi in palio da 100mila euro. Opinionisti in studio sono stati scelti per questa sedicesima edizione Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Alvin è l’inviato da Cayos Cochinos (Honduras).

“L’Isola dei famosi”: quanto guadagnerà Ilary Blasi? Proprio una bella sommetta

“L’Isola dei famosi” raccoglie il testimone di un altro seguito reality di casa Mediaset, il “Grande fratello Vip”, concluso lo scorso 14 marzo. Una sola settimana di pausa e il pubblico è già pronto ad appassionarsi alle avventure di altri aggueritissimi concorrenti; molti di essi, recidivi, sono vecchie conoscenze dello stesso show.

Comunque vada, sicuramente chi ne uscirà trionfante è la presentatrice Ilary Blasi. Le indiscrezioni sul cachet che percepirà per mettere a disposizione la sua professionalità parlano di cifre sostanziose.

“L’Isola dei famosi” 2022 avrà due appuntamenti settimanali: il lunedì e il giovedì. La conduttrice dovrebbe percepire ben 50 mila euro a puntata (100 mila euro a settimana), per numero complessivo di 20 puntate totali. Se la matematica non è un’opinione fa un milione di euro: non male, non c’è che dire (fonte: Lettoquotidiano.it)

Segna un sostanziale aumento per la Blasi che all’epoca della sua conduzione del “Grande Fratello Vip” percepiva esattamente la metà, 25 mila euro a puntata.

