Un uomo è morto folgorato sui binari della stazione ferroviaria La Flora di Terracina (Latina): gli inquirenti ipotizzano un tentato furto di rame finito male.

Folgorato da una potente scarica elettrica dopo essere entrato in contatto con i cavi dell’alta tensione della linea ferroviaria. Ha perso così la vita un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, nel tardo pomeriggio di ieri a Terracina (Latina).

Quando i sanitari sono giunti sul posto per la vittima era ormai troppo tardi. Ora i carabinieri della stazione locale stanno indagando sull’accaduto: l’ipotesi al momento più accreditata sembra essere quella di un tentato furto di rame culminato in tragedia.

Dramma a Terracina, comune in provincia di Latina, dove un uomo è morto folgorato. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 marzo, alla vecchia stazione ferroviaria La Fiora.

Secondo quanto ipotizzano i carabinieri, come riportano i colleghi di Fanpage, la vittima pare stesse tentando di rubare i cavi di rame della linea ferroviaria Priverno Fossanova-Terracina, quando sarebbe stata raggiunta da una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Presso la vecchia stazione, sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri della stazione locale. I medici, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, sopraggiunto sul colpo.

I militari dell’Arma hanno provveduto agli accertamenti per chiarire nel dettaglio cosa possa essere accaduto all’uomo, di cui non si conoscono le generalità. Al momento, scrive la redazione di Fanpage, l’ipotesi più accreditata per gli inquirenti è, dunque, quella di un tentato furto finito in tragedia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, dovranno anche chiarire se insieme alla vittima vi fossero altre persone.

Purtroppo, non si tratta del primo episodio simile nel nostro paese: il furto di rame è una pratica molto diffusa, ma estremamente pericolosa che, in alcuni casi, è terminata con la morte dei malviventi.