Il Segreto, vi ricordate Alex Gadea? Oggi ha quasi 40 anni, non lo riconoscerete – FOTO

Il Segreto è stata una delle fiction più amate del mondo della televisione italiana: a distanza di anni, scopriamo com’è diventato uno dei protagonisti

Alexandro Gadea Garcìa-Rojo: è questo il vero dome di Alex Gadea, l’attore spagnolo diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Tristan nella soap opera Il Segreto. Il successo che ha riscosso questa storia non ha avuto precedenti nella storia della televisione: infatti, a distanza di anni da quando è finita, si continua ancora a parlare e a ricordare le vicende a cui abbiamo assistito.

Tristan era sicuramente uno dei personaggi più amati della serie, per anni ci ha fatto sognare con le sue storyline e non è stato facile per i fans della serie dovergli dire addio. Il nostro Tristan era interpretato appunto da Alex Gadea, che negli anni non è mai stato dimenticato dai telespettatori. In molti hanno cominciato infatti a seguirlo sui social proprio per poter rimanere aggiornati sulla sua vita.

Il Segreto: ecco com’è diventato Alex Gadea oggi

Alex Gadea è nato il 22 luglio del 1983 ad Alzira, nella Provincia di Valencia. Proviene da una famiglia della classe media: suo padre, infatti, era un funzionario pubblico. La madre, invece, lavorava come impiegata in uno studio di grafica. Gli anni del liceo sono stati fondamentali per lui, perché qui si è avvicinato al mondo del teatro e ha capito di voler fare l’attore nella vita.

Ha lavorato in teatro, poi in televisione con piccoli spot pubblicitari e poi qualche breve ruolo, ma è stata sicuramente l’esperienza con Il Segreto a dargli la popolarità che ha sempre cercato.

Alex oggi è molto seguito sui social da tantissime persone che lo ricordano ancora con molto affetto: bisogna anche ammettere che, fisicamente, è cambiato tanto dall’epoca della soap.