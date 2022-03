Sono giorni difficili per Maurizio Aiello che ha appena subito un lutto, su Instagram ha dato la notizia della scomparsa di una persona cara

Maurizio Aiello piange la scomparsa di un familiare che ha lasciato un vuoto incolmabile. L’attore di Un posto al sole non ha perso occasione di comunicare la brutta notizia attraverso un post Instagram.

Per lui i fan sono una seconda famiglia ed è per questo che condivide con loro molti momenti delle sue giornate e anche gli eventi più tristi che gli capitano. Oggi è un giorno di quelli e il lutto che lo ha colpito ha fatto il giro del web.

Maurizio Aiello, l’attore ha perso una delle persone più care – FOTO

L’attore di Un posto al sole ha perso suo padre da qualche giorno. Ha voluto dare la notizia ai fan attraverso un post sui social dove ha condiviso una foto insieme a lui.

I due appaiono sorridenti al compleanno del papà, si abbracciano. Aiello ha scritto un lungo messaggio che ha emozionato il web ed è diventato virale: “Ho condiviso con tutti voi molti dei suoi compleanni e mi sembrava giusto farlo anche per questo ultimo saluto. Ciao babbo!!! Eh, si, “babbo”, un nome un po’ buffo per noi napoletani… Tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo davanti agli amici, ora invece pagherei oro per pronunciarlo di nuovo”.

Poi conclude: “Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei. Questo rammarico me lo porterò sempre dentro”.

Non sono mancati messaggi da parte degli amici e conoscenti che mai come in questo momento gli sono stati vicino. Più volte l’attore ha parlato al pubblico del rapporto speciale che aveva con il papà ed è per questo che non ha potuto fare a meno di dare l’annuncio della sua morte sui social.