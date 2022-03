Ragazzo trovato morto in auto davanti casa: a fare la tragica scoperta i genitori

Un ragazzo di soli 22 anni è stato trovato morto dai genitori a bordo della sua auto davanti casa a Selva di Volpago del Montello (Treviso).

Aveva solo 22 anni il ragazzo morto improvvisamente questa mattina a Selva di Volpago del Montello (Treviso). Il giovane sarebbe stato trovato esanime dai genitori all’interno della sua auto, parcheggiata davanti la casa dove viveva.

In pochi minuti, dopo la segnalazione, sono accorsi i medici del 118, ma per il 22enne non c’era più nulla da fare. Ora rimane da capire la causa del decesso: si ipotizza che il 22enne sia stato stroncato da un malore fatale.

Questa mattina, martedì 22 marzo, Samuel Carletti, ragazzo di soli 22 anni, è stato trovato privo di vita davanti alla sua abitazione, sita in via Castagnè a Selva, frazione del comune di Volpago del Montello, in provincia di Treviso.

A fare la drammatica scoperta i genitori che, riportano i colleghi di Treviso Today, preoccupati del mancato rientro in casa del giovane, sono usciti per cercarlo. A quel punto, lo hanno ritrovato esanime all’interno della sua auto, parcheggiata proprio di fronte l’abitazione.

Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 che hanno avviato le manovre di rianimazione: tutto inutile, per Samuele era ormai troppo tardi. L’equipe medica, alla fine, si è arresa costandone il decesso che, riporta Treviso Today, sarebbe sopraggiunto per un improvviso malore, probabilmente un infarto.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Montebelluna, occupatisi degli accertamenti. I militari dell’Arma hanno rinvenuto nell’abitacolo, accanto al corpo, la sua borsa da palestra. Samuel, attualmente disoccupato, era, difatti, un grande appassionato di body building e di culturismo e si allenava spesso in una palestra del capoluogo di provincia veneto.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio di Montebelluna, a diposizione dell’autorità giudiziaria che, nelle prossime ore, potrebbe stabilire l’autopsia.