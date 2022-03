Maneskin, continua la conquista degli USA: una magica serata per loro

Continua la scalata al successo mondiale dei Maneskin, premiati agli iHeart Music Awards questa notte a Los Angeles. Quale premio hanno vinto e i dettagli della serata

Si sono tenuti questa notte a Los Angeles gli iHeart Music Awards, l’evento che premia i brani e gli artisti più ascoltati e amati di iHeartRadio, uno dei circuiti radiofonici più noti in America. Nominati in ben tre categorie i Maneskin si sono portati a casa un premio, esibendosi sul palco dinnanzi ad alcune star internazionali.

La band italiana continua a farsi spazio nel mercato discografico mondiale, ottenendo grande attenzione soprattutto oltreoceano. Ospiti di numerosi talk show ed eventi americani, i quattro artisti sembrano riuscire a conquistare chiunque incroci il loro cammino.

Maneskin, premiati agli iHeart Music Awards: l’esibizione e l’ammirazione per Jennifer Lopez

Una serata all’insegna della musica e dello spettacolo che ha visto salire sul palco artisti del calibro di John Legend e Jennifer Lopez, premiata speciale di questa edizione. A lei è stato consegnato l’Icon Award, per ringraziarla dell’impatto avuto sulla cultura pop. Durante la sua esibizione il pubblico ha mostrato tutto il suo entusiasmo, proprio come Damiano David che ha pubblicato alcune immagini della performance di J.Lo. “Dio è una donna e il suo nome è Jennifer“, scrive il cantante dei Maneskin.

Tra i protagonisti della serata spicca proprio la band italiana, vincitrice nella categoria “Best New Alternative Artist“. Nel corso dell’evento si è esibita con un medley dei due brani che hanno ottenuto il maggior successo in America: “Beggin’” e “I wanna be your slave“, infuocando lo Shrine Auditorium di Los Angeles.

Tra i premi consegnati quello per l’album dell’anno è andato a Billie Eilish per “Happier Than Ever“, mentre la canzone dell’anno per gli ascoltatori di iHeartRadio è stata “Levitating” di Dua Lipa. Premiata come artista femminile Olivia Rodrigo con la quale i Maneskin hanno condiviso alcuni momenti e scattato una foto di gruppo, causando grande fervore sul web.

Una magica serata per i quattro artisti italiani che solo pochi giorni fa hanno annunciato il “Loud Kids Tour” che li vedrà per la prima volta protagonisti di un tour in Nord America e che partirà il prossimo ottobre. Per le date europee si dovrà invece attendere il 2023.

