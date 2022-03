Un ragazzo di soli 16 anni, che giocava come attaccante nel Certosa, è deceduto in seguito ad un incidente stradale in bici verificatosi domenica sera a Roma.

È morto il ragazzo di 16 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente nella serata di domenica su viale Alessandrino a Roma. L’adolescente si è spento in ospedale a 24 ore di distanza dal ricovero.

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima si sarebbe scontrata in bici contro uno scooter, condotto da un 21enne. Schianto che ha fatto terminare sull’asfalto entrambi i conducenti, poi trasportati in ospedale dai soccorsi giunti sul posto. Sulle dinamiche sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Roma, bici contro scooter: Tiziano muore a soli 16 anni, era un giovane attaccante del Certosa

Tiziano Mangione, ragazzo di soli 16 anni, è rimasto vittima di un terribile incidente stradale, verificatosi domenica 20 marzo lungo viale Alessandrino a Roma.

Secondo una prima ricostruzione, come scrive la redazione di Roma Today, il 16enne era in sella alla sua bici quando, per cause ancora da verificare, si è scontrato con uno scooter, un Honda Adv alla guida del quale si trovava un ragazzo di 21 anni. Dopo l’impatto, i due giovani sono stati sbalzati dalle selle dei due mezzi e finiti rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato i due conducenti in ospedale in codice rosso. Qui i medici hanno provato a salvare la vita di Tiziano, ma tutto inutile: il suo cuore ha smesso di battere a 24 ore di distanza dal ricovero per le gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che ora si stanno occupando delle indagini per determinare le cause dello scontro e risalire ad eventuali responsabilità.

La drammatica notizia, subito diffusasi, ha gettato nello sconforto il quartiere Alessandrino. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia, apparsi anche sui social. Tra questi quello della S.S. Certosa, la società calcistica in cui Tiziano militava come centravanti nella formazione Under 16. “Tiziano – si legge nel post- ha lottato fino all’ultimo, come un vero guerriero, ma purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia più grande. Ci stringiamo alla famiglia, porgendo le più sincere condoglianze. Ciao Titto, ci mancherai…”.