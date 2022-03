Investita da un tram nei pressi della fermata: donna perde la vita

Una donna di 75 anni è stata investita e uccisa da un tram della linea 15 ieri sera a Rozzano (Milano). Inutili tutti i tentativi dei soccorsi giunti sul luogo della tragedia.

Drammatico incidente nella serata di ieri a Rozzano (Milano), dove una donna di 75 anni è morta dopo essere stata investita da un tram. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la vittima stesse attraversando i binari, nei pressi della fermata, quando è sopraggiunto il mezzo che l’ha centrata in pieno.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi del 118, ma per la 75enne ormai era troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo dichiararne il decesso. Scattati gli accertamenti delle forze dell’ordine per determinare con esattezza la dinamica della tragedia.

Una donna di 75 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stata travolta e uccisa da un tram. È accaduto ieri sera, lunedì 21 marzo, in viale Romagna a Rozzano, comune in provincia di Milano.

La donna, secondo le prime informazioni, come riportano i colleghi di Milano Today, pare stesse attraversando i binari, vicino la fermata di via Mazzocchi quando improvvisamente un tram Atm della linea 15 l’ha investita. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato un’ambulanza ed un’automedica, giunte sul posto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno estratto la vittima, rimasta incastrata sotto il mezzo pubblico, e l’hanno affidata al personale medico a cui, purtroppo, non è rimasto altro che constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

Accorsi sul posto anche i carabinieri della Compagnia Corsico e gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi di legge ed ora stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine, riferisce la redazione di Milano Today, la linea 15 è stata temporaneamente interrotta.