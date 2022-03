Nicolas Vaporidis, tutto sull’attore dell’Isola dei Famosi 2022. Com’è diventato oggi?

Al via la sedicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi che vede tra i protagonisti anche un timido Vaporidis da molto lontano dagli schermi.

Nuova stagione per l’Isola dei Famosi che ha aperto i battenti ieri sera con alla guida ancora una temeraria Ilary Blasi. Il reality non ha cambiato il suo format, un gruppo di personaggi famosi viene lasciato su un’isola col compito di resistere alle insidie del luogo e soprattutto di non essere eliminati dal gioco tra gare e strategie personali.

Tra i protagonisti indiscussi di quest’anno anche un Nicolas Vaporidis che appare molto diverso da come ce lo ricordiamo all’epoca del film “Come tu mi vuoi” accanto a una giovanissima Cristiana Capotondi.

L’attore aveva raggiunto l’apice della notorietà infatti nei primi anni 2000 proprio con questo film e con “Notte prima degli esami” quando aveva circa 20 anni. Oggi la trasformazione è evidente, vediamo come è cambiato negli anni ed i progetti lavorativi che lo hanno visto impegnato.

Nicolas Vaporidis, la trasformazione dell’attore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Per molti è sempre stato l’immagine del ragazzo della porta accanto, con la sua aria gentile e gli occhi profondi che ammaliano e catturano allo stesso tempo.

Romano doc nato il 22 dicembre 1981, ha però origini greche da parte del padre. Ha esordito molto giovane al cinema recitando nel film “Il ronzio delle mosche” nel 2002, anche se il successo è arrivato con “Ti amo in tutte le lingue del mondo” e, soprattutto, con “Notte prima degli esami” del 2006.

Tra il 2010 ed il 2011 è stato protagonista anche di “Maschi contro femmine” e “Femmine contro Maschi”, mentre negli anni successivi lo abbiamo visto in pellicole molto più drammatiche rispetto il suo ordinario, “Tutto l’amore del mondo”, “Tutti i soldi del mondo” e “Anche senza di te”.

La perdita di capelli che lo ha colpito negli ultimi anni è stata paragonata dall’attore come un vero e proprio “lutto personale”. È strano vederlo oggi completamente senza chioma e solo con i baffi, ma questo non gli ha tolto il suo charme personale.

La sua storia sentimentale evince che è un grande latin lover. È stato fidanzato con le attrici Cristiana Capotondi e Ilaria Spada, con Giorgia Surina si è anche sposato ma il matrimonio è naufragato qualche anno dopo. Ad oggi sembra che sia single.

