Lory del Santo si può definire una veterana dei reality televisivi. L’abbiamo vista al Grande Fratello, alla Fattoria, a Pechino Express e all’Isola dei Famosi.

Showgirl, attrice, regista, insomma la Del Santo è un’artista piena di qualità che in tutti questi anni di carriera ha fatto molto parlare di se nei salotti televisivi. Spesso è stata al centro dell’attenzione anche per le sue relazioni amorose che hanno sempre dato modo di accendere il web e il gossip.

Lory Del Santo è sempre stata una donna molto interessante per la sua carriera ma anche per le sue avventure di vita personale. Tanti amori, fallimenti, traguardi e tanto da raccontare. Attualmente la Del Santo è fidanzata con Marco Cucolo da ben sei anni. Una storia d’amore che procede a gonfie vele nonostante la differenza d’età, ovvero ben trenta tre anni. In un’intervista Lory ha parlato proprio del compagno e della sua giovane età e si è detta serena rispetto al possibile tradimento con una ragazza più giovane. “Lui deve fare quello che lo rende felice, in tal caso io non mi opporrò“, ha così risposto alla domanda, ma pare che il problema non si ponga proprio, visto che i due sono felici ed innamoratissimi.

Lory Del Santo ed il suo Marco Cucolo, pronti per l’Isola dei Famosi

Tutto è pronto per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta anche quest’anno da Ilary Blasi. Lory Del Santo e il suo fidanzato Marco saranno una delle coppie che entrerà per partecipare come concorrente unico.

In questo modo il pubblico avrà modo di conoscere più nel dettaglio la coppia, vivendoli in una situazione particolare come quella che ci sarà sull’Isola. I telespettatori durante le puntate, potranno finalmente capire se i due si amano davvero o come molti sostengono, sono insieme per interesse personale di entrambi visto il successo mediatico della coppia. Lory ha infatti detto che, anche se il suo rapporto è stabile e sereno, non esclude la possibilità che il fidanzato possa esser tentato da qualcuna delle naufraghe presenti nel cast. Per questo e tanto altro, aspettiamo quindi l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

