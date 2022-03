Estefania Bernal chi è? Tutto sulla Miss dell’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi: chi è Estefania Bernal? Tutto sulla concorrente che questa sera entrerà a far parte del programma di Ilary Blasi

Estefania Bernal sarà una delle concorrenti della prossima edizione de l’Isola dei Famosi, che avrà inizio proprio questa sera su Canale Cinque. Dopo il successo dello scorso anno che ha visto trionfare Simone Paciello in arte Awed, inizia questa avventura che ci porterà alla fine a scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice.

Estefania partirà per questa avventura insieme al resto dei suoi compagni. È ufficiale il nome di colei che, da un po’ di tempo, è stata definita la nuova Belen Rodriguez. Infatti Estefania è argentina proprio come lei e, ricordiamo tutti che la Rodriguez ha esordito proprio in questo programma televisivo.

Isola dei Famosi, tutto su Estefania Bernal

L’Isola quest’anno vedrà di nuovo alla conduzione Ilary Blasi, mentre gli opinionisti saranno Vladmir Luxuria e Nicola Savino.

Estefania Berna è nata ad Almagro, un quartiere di Buenos Aires, il 4 dicembre dell’anno 1995. Gli esordi nel mondo dello spettacolo arrivano quando viveva ancora nel suo Paese ed è riuscita a vincere Miss Universo Argentina nel 2016. Da qui è iniziato tutto: ha cominciato a lavorare per diversi brand di intimo e in alcuni spot pubblicitari. Nel 2017 è arrivata anche in televisione grazie ad un dance show.

In quella occasione, decise di specificare una cosa: non crede assolutamente che i concorsi di bellezza vedono le donne come degli oggetti. “Non è così, le donne sono capaci di fare tutto ciò che vogliono se vogliono. Le donne sono capaci di fare tutto e penso che sia positivo che si facciano questi concorsi per incoraggiare le donne a credere in loro stesse…“.

L’arrivo in Italia è avvenuto lo scorso autunno, quando ha partecipato a Scherzi a Parte con Enrico Papi alla conduzione. Qui ha avuto modo di farsi conoscere e di diventare molto popolare sui social come influencer.