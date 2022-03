Primark assume personale, la domanda può essere fatta in tutta Italia. Finalmente una buona notizia per tutti, non perdere quest’occasione.

Primark inaugurerà il 6 aprile 2022 un nuovo store a Milano, nei mesi successivi anche Torino sarà un punto vendita della nota catena di abbigliamento. Dopo l’estate invece toccherà a Bologna, Caserta, Venezia e Chieti.

Il nuovo punto vendita della nota catena sarà ubicato a Milano, in via Torino, lo store cerca personale, sono 250 i posti di lavoro vacanti. Il prossimo punto vendita sarà il primo in centro ed il terzo in Lombardia.

Primark, la nota azienda internazionale cerca personale

Un anno fa la nota catena d’abbigliamento aveva preannunciato un piano più che lungimirante, l’apertura di otto store in Italia. Il primo step si è concretizzato l’anno scorso a Roma, dov’è stato inaugurato un negozio al centro commerciale di Roma Est.

L’espansione di Primark non si è arrestata, ad oggi sono 14 i negozi d’abbigliamento presenti sul territorio (tra quelli già esistenti e tra quelli che apriranno quest’anno)

Così com’è stato dichiarato dall’azienda, questi store daranno la possibilità di creare posti di lavoro, attualmente sono già 2.500 i dipendenti impiegati all’interno dei punti vendita italiani Primark ed altri 1.000 posti sono vacanti.

Sul nuovo store di Torino non ci sono spoiler, si sa solo che si troverà nello shopville Le Gru a Grugliasco. Queste opportunità di lavoro sono interessanti soprattutto per i giovani che vogliono mettersi in gioco ed alla prova con realtà emergenti ed in continuo movimento.

Sul sito ufficiale dell’azienda leggiamo: “Primark è un rivenditore internazionale, che offre ai clienti gli ultimi prodotti in fatto di fashion, beauty e homeware con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Primark ha annunciato una serie di impegni da raggiungere entro il 2030. Tra questi la volontà di realizzare tutti i suoi vestiti da materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, garantire che tutti gli indumenti siano progettati sin dall’inizio per essere riciclabili, dimezzare le emissioni di carbonio lungo la catena del valore, eliminare la plastica monouso e perseguire un salario dignitoso per i lavoratori della catena di approvvigionamento”.

Per fare domanda spontanea di assunzione, basterà andare sul sito Primark alla voce lavora con noi ed inviare la candidatura. In bocca al lupo!