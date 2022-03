Quest’anno all’Isola Dei Famosi un cast vastissimo, tanti concorrenti che arrivano da carriere molto diverse tra loro e questo darà al programma un tocco di innovazione.

Il format di quest’anno prevede la partecipazione di concorrenti singoli e di coppie già unite nella vita personale e professionale. Tra questi, ci saranno Silvano Michetti e Nick Luciani, due dell’amatissimo gruppo: i Cugini di Campagna.

Un gruppo conosciuto e amato da tutti che ha fatto con la propria musica, la colonna sonora di tantissime storie d’amore. Ivano e Silvano Michetti oltre ad essere gemelli, sono i due membri storici, ma nel gruppo ci sono anche Nick Luciani e Tiziano Leonardi. Tra le canzoni più famose, ricordiamo “Anima mia” e “Miele”. Dai look stravaganti e le voci calde e talentuose, i Cugini di Campagna hanno ottenuto tanti premi e i loro successi sono da sempre condivisi con la gente che li ama e continua ad ascoltarli nonostante lo scorrere del tempo.

Silvano Michetti e Nick Luciani sono due naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Volo, Gianluca Ginoble non resiste alla sua più grande passione. Fan senza parole

Silvano e Nick hanno deciso insieme di intraprendere una nuova avventura completamente lontana dal mondo della musica. I due hanno deciso di partecipare come coppia alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Tante sorprese attendono i telespettatori in quanto non è consuetudine seguire la vita di questi due artisti nella routine, anche se all’isola ad ogni modo, non si può dire di essere nelle comodità che ogni persona ha nelle proprie giornate. Sarà di sicuro però, un modo per conoscerli più da vicino, attraverso le puntate e i day time pomeridiani. Potrà succedere che arriveranno momenti canori in cui i due artisti verranno coinvolti, regalando al pubblico alcune delle loro canzoni più famose. Attendiamo allora l’inizio dell’Isola dei Famosi per vivere con i naufraghi tutte le emozioni ma anche le difficoltà che quest’avventura comporta. In ogni puntata ci saranno dei colpi di scena e delle eliminazioni che porteranno pochi dei naufraghi in finale fino all’ultima puntata che decreterà il vincitore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vera Spadini, minigonna ‘a tutto gas’: il popolo dei motori pazzo di lei – FOTO