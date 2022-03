Vera Spadini, minigonna ‘a tutto gas’: il popolo dei motori pazzo di lei – FOTO

Vera Spadini in un look che accende gli ammiratori, la giornalista sportiva delle due ruote mostra tutto il suo fascino

La stagione motoristica, per l’Italia, è iniziata davvero alla grande. Ieri, il debutto nella nuova stagione di Formula 1 con il botto per la Ferrari, capace di piazzare la doppietta Leclerc-Sainz in Bahrain e tornare alla vittoria dopo due anni e mezzo. Ma anche nelle due ruote, il 2022 è partito a razzo.

In Qatar, c’era stata la fantastica tripletta con Migno, Vietti e Bastianini nelle tre classi. Ieri, nel Gran Premio d’Indonesia, è riuscito a vincere soltanto Foggia in Moto3, ma c’è motivo per sorridere anche in Moto2 e MotoGP. Vietti, con il secondo posto, si conferma in testa al mondiale, e lo stesso fa Bastianini nella classe regina, nonostante non sia andato al di là dell’undicesimo posto.

A raccontare un’altra intensissima giornata di motori, per le due ruote, Vera Spadini, ormai da tempo padrona di casa a Sky per quanto concerne la materia. 45 anni, originaria della provincia di Pavia, è una delle giornaliste sportive più apprezzate dell’emittente satellitare e con un discreto seguito su Instagram. Sono oltre 81 mila i suoi followers, incantati dalla sua competenza, ma anche dal suo fascino con un tocco rock: è infatti una grande appassionata di musica.

Vera Spadini, la passione dei followers accelera: eleganza, classe e seduzione da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Spadini (@veraspadini)

Anche ieri Vera ha dato il meglio di sé nella diretta televisiva, raccontando con grande partecipazione gli avvenimenti sul circuito di Mandalika. A balzare agli occhi, per i fan, è stata come sempre anche la sua grande eleganza e bellezza, riproposta nel post odierno su Instagram.

Un look sobrio ma al tempo stesso estremamente seducente, con tacchi alti e minigonna capace di esaltare le gambe sinuose e perfette. Sorriso che conquista e camicetta blu cobalto, Vera raccoglie tantissimi complimenti dagli ammiratori.

Classe e sensualità ‘a tutto gas’, per una stagione da vivere tutta d’un fiato, sperando di poter esultare spesso per i colori italiani come accaduto finora.