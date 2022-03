L’ultimo comunicato di Giulia Stabile, fino ad ora impegnata con “Amici”, causa grande tristezza nei suoi fan. Perché tale decisione?

Dopo la prima messa in onda del serale sul quinto canale Mediaset, di “Amici – di Maria De Filippi“, la sua ex vincitrice, Giulia Stabile, nonché sua gettonata presenza fissa fino al precedente appuntamento pomeridiano, sembrerebbe aver cambiato idea riguardo al suo prossimo futuro. L’assenza di questo sabato, 19 marzo, pare difatti abbia già provocato notevole scompiglio.

La talentuosa diciannovenne romana, legata sentimentalmente all’ex allievo della trasmissione, il cantautore Sangiovanni, ha di certo apportato degli ottimi risultati in questi ultimi mesi esibendosi nel ruolo di ballerina professionista. Acclamata dal pubblico per il suo essere dinamico e solare, semplice ma comprendente di un animo altrettanto devoto alla creatività, specie anche per quel che riguarda le coreografie portate da lei finora in scena, è infine riuscita a spiazzare i suoi telespettatori.

Giulia Stabile, l’assenza si prolunga: la ballerina lascia “Amici”? La triste dichiarazione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Al Bano e Loredana Lecciso, la scelta che ha cambiato la loro vita: i fan spiazzati

A colpire i suoi fan, oltre all’iniziale mancata presenza in studio di Giulia nel weekend appena conclusosi, è stato innanzitutto il messaggio rilasciato pubblicamente dalla ballerina, a poco tempo di distanza dall’inizio della precedente puntata.

Mentre su Twitter la moltitudine di spettatori continuavano a sovrapporsi, con crescente timore, all’improvviso tutti i dubbi sulla questione sarebbero pian piano svaniti.

Il pubblico della giovanissima ballerina ha sin da subito reagito con stupore in seguito all’esplicativa dichiarazione. Ma, a quanto pare, senza palesare alcun tentativo di arrendevolezza. Difatti, forse, potrebbe esserci ancora una speranza.

“Non vi spaventate se non mi avete vista“, ha esordito rassicurante la ballerina. Di risposta, però, a schierarsi in prima linea è stato uno dei suoi ammiratori più fedeli. Il quale, nonostante il suo manifesto affetto per l’appuntamento in prima serata su Canale 5, ha poi scelto anch’esso senza esitazioni di non assistere alla messa in onda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Panicucci ferma l’intervento di un ospite: “Non è di nostra competenza indagare”

Come lui, moltissimi altri. Un calo di audience che, se l’assenza di Giulia continuasse a perpetuarsi, potrebbe finanche rivelarsi come un grave danno all’intera sorte della trasmissione.