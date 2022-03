“MAPV”, Francesca Musci e Andrea Ghiselli presto genitori: maschio o femmina? Lo svelano con un VIDEO

La coppia sui social ieri ha finalmente svelato il genere del nascituro, un video che li cattura insieme alle loro famiglie al settimo cielo per la notizia.

Hanno partecipato a due distinte edizioni del programma di Discovery e Real Time, nessuno avrebbe scommesso su una loro possibile unione ma alla fine l’amore ha trionfato. Francesca Musci si era sposata con Stefano Protaggi nel 2016, un amore il loro durato quattro anni fino alla separazione per divergenze personali.

Dal canto suo il Ghiselli sembrava, dopo la relazione con Nicole Soria e poi con Sitara Rapisarda, molto intenzionato a stare solo. Invece l’incontro con Francesca, avvenuto un po’ per caso sui social li ha avvicinati al punto che da allora – nonostante le moltissime litigate ed i battibecchi – non si sono più divisi.

La notizia della gravidanza della giovane neo mamma ha confermato che l’amore può vincere sopra ogni cosa. Erano in molti ad attendere l’identità del nascituro che finalmente è stato comunicato ieri con un evento a cui era presente tutta la famiglia.

Maschio o femmina? Francesca e Andrea hanno svelato tutto alla famiglia e ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

Come due veri influencer che si rispettino, i piccioncini hanno scelto di rivelare il genere del piccolo che attendono con trepidazione tramite un vero (gender reveal) party al cui cospetto sono accorsi amici e parenti di entrambi i nuclei familiari.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Alberto Matano fa coming out, il suo amore ha un volto ed un nome. Chi gli ha rubato il cuore

Sotto un arco di palloncini rosa e azzurri hanno atteso il countdown e poi insieme hanno aperto una grande scatola bianca da cui sono usciti palloncini azzurri che sono volati in cielo definendo che presto avranno un maschietto.

Qualcuno della famiglia ha urlato “Tirate fuori la scatola corretta ora!”, forse perché attendevano una bambina. Di tutt’altro avviso invece Andrea che pareva essere felicissimo dell’esito dell’ultima ecografia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Arisa, spunta la FOTO della verità sul suo nuovo amore: l’evento inaspettato

“Il nome non lo sappiamo. Che nome gli diamo? Io penso Matteo, Matteo o Manuel oppure non lo so”, ha detto il futuro papà, con gli occhi lucidi e un grande sorriso stampato sul volto.