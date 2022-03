Alberto Matano fa coming out, il suo amore ha un volto ed un nome. Chi gli ha rubato il cuore

Il conduttore di Rai 1 ormai è un libro aperto per i suoi fan, anche la sua vita privata oggi ha un volto. Scopriamo chi è la sua dolce metà.

Sono anni che si aggira per gli studi Rai suscitando scalpore per il suo enorme fascino. Alberto Matano è l’ex mezzo busto del Tg 1 ed oggi invece è il volto indiscusso de “La Vita in Diretta” che guida da solo dopo l’uscita della sua collega Lorella Cuccarini.

I telespettatori però lo adorano per la sua grande empatia nel raccontare le notizie e nel parlare senza giri di parole di questione anche tra le più spinose e delicate. Sappiamo molto della sua famiglia, del rapporto magnifico che ha con il padre e i fratelli, e delle passioni sportive che coltiva fin da giovanissimo. Accanto a lui ha sempre mostrato un fedele cagnolino ma mai nessuna persona che gli facesse battere il cuore.

Nei giorni scorsi però ha finalmente abbattuto la barriera della sua riservatezza personale e ci ha fatto vedere per la prima volta chi gli sta accanto e gli fa battere il cuore.

Alberto Matano scopre le carte, chi è il suo fidanzato

Nato a Catanzaro nel 1972, ha ottenuto nel 1999 il tesserino da giornalista e negli anni seguenti ha fatto di tutte per coronare il suo sogno di raccontare la realtà politica e la cronaca nazionale.

Alberto Matano ha un padre biologo oggi in pensione, fortemente appassionato di teatro e musica, sua madre invece è un’insegnante molto nota per essere stata sindacalista nella sua città. Il giornalista ha anche una sorella che vive a Milano ed un fratello che, invece, risiede a Bruxelles.

Il conduttore non ha figli ma diversi nipoti che lo rendono uno zio molto felice. Nella sua vita mancava solo un grande amore che però lui ha finalmente svelato qualche giorno fa quando è stato pizzicato all’uscita di una pizzeria romana.

Dunque nessuna presentazione ufficiale ma moltissimi i giornali di gossip che hanno iniziato ad indagare su questo misterioso uomo che gli riempie le giornate. Secondo quanto fatto trapelare da Diva e Donna l’uomo misterioso in questione si chiama Roberto, ha 55 anni e fa l’avvocato nella Capitale.

Non sappiamo da quando abbiano una relazione ma dalle prime immagini rubate si evince una grande complicità reciproca. Sono molti a tifare per lui e sperano che molto presto ci saranno maggiori foto che li svelano felici insieme.