Alessandro Iannoni, chi è figlio di Carmen Di Pietro e concorrente all’Isola dei Famosi 2022

Il più giovane concorrente del reality accanto alla madre con cui gareggia come concorrente unico, ma cosa sappiamo del ragazzo?

Impossibile non notarlo accanto la madre Carmen Di Pietro. Tra i concorrenti di questa nuova sedicesima edizione dell’Isola dei famosi 2022 c’è anche Alessandro Iannoni il figlio della showgirl e modella con cui gareggeranno proprio in coppia come concorrente unico.

Pare, secondo quanto confessato proprio da Alessandro, che abbia deciso di partecipare spinto dalla mamma che confidava nelle sue capacità di sopravvivenza e autonomia.

Nel 2020 il ragazzo è stato ospite del programma “Viene da me” condotto dalla Balivo in cui ha spiegato il rapporto a tratti burrascoso con Carmen. Appena ha compiuto 18 anni la mamma gli ha infatti fatto trovare le valigie pronte per andare via di casa, per intraprendere la sua strada come uomo e una crescita personale che ogni persona dovrebbe fare (a suo avviso).

Oggi le cose sono migliorate e questa esperienza potrebbe essere un ottimo modo per rinsaldare ancora di più il loro rapporto.

Tutto su Alessandro Iannoni, chi è il più giovane concorrente del reality?

Il ragazzo ha vent’anni ed è nato dal fidanzamento di Carmen Di Pietro con Giuseppe Iannoni, ha anche una sorella di sette anni più piccola, Carmelina.

Oggi la showgirl e Giuseppe non sono più insieme ma il loro è stato un rapporto pieno di amore e gioia, naufragato per incomprensioni personali. Prima di lui Carmen era stata spostata con il giornalista siciliano Sandro Paternostro con cui aveva quarant’anni di differenza di età.

Le nozze nel 1998, ma purtroppo il matrimonio durò soltanto due anni, poiché nel 2000 Paternostro morì lasciando nella disperazione la giovane ballerina.

Non sappiamo che lavoro faccia Alessandro oggi o se stia studiando all’università, sicuramente nel corso delle prossime puntate dell’Isola avremo modo di scoprirlo approfonditamente direttamente da lui che si racconterà agli altri naufraghi.

