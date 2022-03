Benessere a tavola, proteine: 5 alimenti che superano le uova

Particolarmente ricercati dagli atleti per mantenere la massa muscolare, gli alimenti proteici apportano diversi benefici all’organismo.

Non solo per mantenere la linea e la massa muscolare: le proteine sono un macronutriente essenziale per il benessere dell’intero organismo. Tra le principali proprietà dell’apporto proteico si ricorda il valido sostegno al sistema immunitario, alla produzione degli ormoni e, in generale, allo sviluppo. Le sorprese, tuttavia, non finiscono qui: le proteine sono alla base della vita stessa. Essenziali per unghie, pelle, capelli e ossa, le proteine, vegetali o animali, sono un macro che non può mai mancare nelle ricette di tutti i giorni. Scopriamo insieme 5 alimenti che superano le uova in termine di apporto nutrizionale proteico.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: 5 alimenti per contrastare il bruciore di stomaco

Proteine a tavola: 5 alimenti che superano le uova

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ふらりくらり (@hurarikurari)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere a tavola: 5 alimenti che rallentano la comparsa dei capelli bianchi