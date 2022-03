Benessere a tavola: 5 alimenti per contrastare il bruciore di stomaco

Reflusso gastrico e gonfiore sono sensazioni davvero spiacevoli: il rimedio è, come sempre, a tavola. 5 alimenti contro il bruciore di stomaco.

L’improvvisa apparizione del bruciore di stomaco può rivelarsi una sensazione davvero spiacevole. In giro con amici o familiari, questo fastidio può davvero compromettere la qualità delle nostre giornate. Spesso è conseguente a un pasto pesante o dopo la consumazione di alimenti poco digeribili o benefici a livello nutrizionale, come cibi particolarmente ricchi di grassi o prodotti fritti. Nella lista dei peggiori alimenti per il nostro stomaco ci sono anche piatti poco cotti, bevande gassate, nonché alcol, caffè, latticini e insaccati. Il rimedio per contrastarlo è, come sempre, a tavola: ecco una lista di 5 alimenti da gustare per migliorare la salute del nostro stomaco.

Bruciore di stomaco: 5 alimenti per contrastarlo

