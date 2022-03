L’impressionante somiglianza tra Geoffrey Page Barton, scomparso nel 2013, e il senzatetto è emersa nel programma Chi l’ha visto?

Scomparso nel lontano 2013, il volto di Geoffrey Page Barton, imprenditore di Paderno Dugnano (Milano), sembra riemergere in quello di un uomo sulla cinquantina; un senzatetto. L’inchiesta relativa alla sua sparizione era stata definitivamente archiviata dopo diversi anni di ricerca e indagine. A 9 anni dall’accaduto, il quesito è sempre lo stesso: dov’è finito l’allora 46enne Geoffrey Page Barton. Di corporatura esile, alto all’incirca un metro e ottanta, con occhi grigi e capelli castani; il caso resta ancora oggi un vero giallo.

Geoffrey Page Barton, di origine australiana, è sparito il 21 settembre 2013 da Cernobbio (Como), dove risiedeva in un appartamento in affitto insieme alla compagna Leila, 25 anni. Al pari della domanda, anche le ipotesi restano le stesse di allora: le piste spaziano dall’allontanamento volontario al suicidio; improvviso malore o un incidente.

Caso Barton: l’impressionante somiglianza con un senzatetto

Dalla mattina del 21 settembre 2013 di Geoffrey Page Barton non si ha alcuna traccia. Secondo le ricostruzioni, l’imprenditore di origine australiara, allora 46enne, esce dalla sua abitazione, per recarsi sul posto di lavoro a Paderno Dugnano, dove si trova la sua ditta. In mattinata l’uomo saluta la compagna prima di uscire, definendo l’orario per contattarla, verso pranzo, per concordare insieme dove incontrarsi nel tardo pomeriggio. Tuttavia, quella mattina gli eventi non vanno come da programma: Geoffrey non prende il bus come d’abitudine e il suo cellulare si aggancia a una cella di Seveso. Sei ore dopo, il suo dispositivo si spegne definitivamente.

Sono trascorsi nove anni, ma Geoffrey Page Barton potrebbe essere ancora vivo. Nel 2017, a neanche una settimana dalla chiusura dell’inchiesta da parte della procura e delle autorità competenti, un nuovo dettaglio emerso aveva tentato di rischiarare il giallo, aprendo la strada alla possibile svolta definitiva. Nel 2016, durante la nota trasmissione italiana dedicata alle persone scomparse, Chi l’ha visto?, sono apparse delle foto di un clochard, il cui volto appariva incredibilmente simile a quello di Geoffrey. Stando a quanto riporta FanPage, l’avvistamento era avvenuto a Bordighera: il senzatetto avrebbe una cinquantina d’anni, all’incirca la stessa età di Barton, 49 anni nel 2016, ed è stato immortalato mentre leggeva una copia del Sole 24ore.

Il caso irrisolto resta ancora oggi un mistero. Che fine ha fatto l’imprenditore? Si tratta di un allontanamento volontario o c’è dell’altro? Al momento non ci è dato sapere.