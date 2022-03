Novità per Fedez, il rapper qualche giorno fa ha rivelato di essere malato e di dover iniziare un percorso di guarigione

Fedez è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha subito un’operazione lo scorso 22 marzo 2022. Il rapper qualche giorno fa, attraverso alcune storie su Instagram, aveva spiegato che quella di martedì sarebbe stata una giornata importante.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sull’intervento che ha dovuto affrontare il marito di Chiara Ferragni e tutti sono curiosi di conoscere altri particolari sulla sua malattia, rivelata circa una settimana fa attraverso delle Instagram stories.

Fedez, l’annuncio che ha sconvolto il web

La notizia sulla malattia di Fedez ha lasciato gli italiani a bocca aperta. I suoi video in cui spiegava quale fosse la situazione sono diventati virali e in tanti non hanno perso occasione di lasciare qualche commento e massaggi di pronta guarigione.

“Ho un problema di salute che comporta un problema importante – ha affermato il rapper – faccio questo video per esorcizzare, nella speranza che possa far bene anche a me. In questo momento ho bisogno di stringermi alla mia famiglia”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maneskin, continua la conquista degli USA: una magica serata per loro

Fedez circa due anni fa aveva raccontato di aver fatto degli esami attraverso cui gli avevano trovato la demielinizzazione che in alcuni casi può far sviluppare la sclerosi multipla. Al momento, il rapper non ha voluto lasciare altre dichiarazioni vista la situazione delicata che sta vivendo.

Intanto, anche molti personaggi dello spettacolo e del web hanno voluto confortare il cantante attraverso messaggi. La moglie dopo l’annuncio del marito ha dichiarato: “L’amore della mia vita ha bisogno di un supporto extra in questi giorni. Ti amiamo ancora di più, amore mio, e starai presto bene”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Il Segreto, vi ricordate Alex Gadea? Oggi ha quasi 40 anni, non lo riconoscerete – FOTO

Non ci resta che attendere aggiornamenti da parte dei Ferragnez che non tarderanno ad arrivare. La famiglia milanese non perde occasione di condividere con i fan molti momenti delle giornate, tra alti e bassi, che si tratti di vita pubblica o privata.