Fedez e Chiara Ferragni: perché sono una coppia come tutte le altre. Il gesto dell’influencer prima dell’operazione del marito

Fedez e Chiara Ferragni. A poche ore dalla verità sulla natura della patologia del celebre rapper, emergono dettagli sul periodo precedente all’operazione che ha subito al San Raffaele di Milano

Sono passate solo poche ore da quando il rapper Fedez ha comunicato tramite un post pubblico rilasciato sul suo seguitissimo profilo Instagram (13,6 milioni di follower) la natura della misteriosa patologia che lo affliggeva: un tumore neuroendocrino del pancreas.

Dopo un intervento durato sei ore e realizzato presso l’ospedale San Raffaele di Milano, tutti (familiari, amici, collaboratori e fan) non vedono l’ora che ritorni a casa tra le braccia della moglie, l’influencer Chiara Ferragni, e dei suoi figlioletti, Leone e Vittoria. Si spera che sia la fine di un incubo per lui. Il celebre presentatore di “LOL – chi ride è fuori” ha sottolineato quanto desideri che questo suo momento di fragilità diventi motivo di supporto per chi sta affrontando il medesimo calvario, con gli stessi dubbi e paure per il futuro.

Fedez e Chiara Ferragni: emblema di una famiglia normale

Una coppia sempre sopra le righe, definiti i “Kardashian d’Italia”, Fedez e Chiara Ferragni sono popolari, glamour, super invidiati e al top. Se ci trovassimo in una commedia adolescenziale americana sarebbero sicuramente il re e la reginetta del ballo.

Tutto ciò che rendono pubblico attraverso i loro amatissimi social network li fanno apparire quasi come irreali nella loro perfezione, inarrivabili.

La vicenda accaduta a Fedez, seppur nella sua drammaticità, restituisce loro credibilità, li fa apparire più “umani” grazie all’inevitabile empatia che, purtroppo, solo momenti difficili possono concedere.

Ed ecco svelata la loro vera natura di famiglia semplice, come tutte le altre, che si stringe a sostegno del membro attualmente più fragile. Le ore immediatamente prima dell’operazione al pancreas del rapper raccontano una storia di normalità.

Come Chiara Ferragni ha rivelato su Instagram è stato fisiologico un allontanamento dai media. Visite ed esami clinici sono stati d’obbligo. Non sono mancate le ore trascorse con i bambini, le passeggiate e l’amore per le cose più banali come un gelato mangiato su una panchina.

E poi gli amici, i festeggiamenti per il compleanno di Leone… tutto vissuto con quella paura pressante di cosa sarebbe avvenuto da lì a poco.

La famosa influencer ha indossato l’anello nuziale di Fedez accando al suo durante il corso della delicata operazione di asportazione del tumore e parte dell’organo, non come gesto scaramantico ma di affetto e vicinanza. Sperando che sia tutto alle loro spalle, si attende un nuovo capitolo più felice della loro vita insieme.