Sangiovanni proposta indecente a Soleil Sorge: aria di crisi con Giulia?

Qualcosa bolle in pentola tra l’ex gieffina ed il secondo qualificato ad “Amici 21”, sembra infatti che presto li vedremo insieme per un progetto top secret.

Pare risaputo che tutti i concorrenti che hanno partecipato alle edizioni del “Grande Fratello” abbiamo ottenuto una certa risonanza mediatica una volta usciti dalla Casa. Nel bene o nel male tutti beneficiano dell’eco che la popolarità televisiva fornisce loro nei mesi di segregazione all’interno delle mura più spiate d’Italia.

Non è stata da meno neppure la bella fiamma di Alex Belli, Soleil Sorge che appena ha messo piede dal programma non ha più smesso di essere contattata per collaborazioni e partecipazioni a show nazionali, uno su tutti “La Pupa e il Secchione” in cui è stata chiamata come opinionista.

La modella e speaker radiofonica però ha ricevuto anche un’altra proposta interessante dal secondo classificato ad “Amici 21” che l’avrebbe contattata per svolgere insieme un progetto al momento ancora in fase embrionale. Ma che succede tra Sangiovanni e Soleil? Dobbiamo temere per la sua relazione con Giulia Stabile?

Sangiovanni vuole lei, ormai sembra tutto deciso

Il suo Cv personale recita una partecipazione come Miss Italia nel 2014 (edizione vinta da Clarissa Marchese), nel 2016 raggiunge la popolarità partecipando al date time di Canale 5 come corteggiatrice di Luca Onestini, nel 2019 la vediamo impegnata all’Isola dei Famosi e l’anno dopo a “Pechino Express” con la madre Wendy Kay.

Solei Sorge è però anche modella, influencer e speaker radiofonica per Radio Deejay. E a breve probabilmente anche volto del nuovo videoclip musicale di Sangiovanni. Avete letto bene, la popolarità della ragazza è arrivata anche agli occhi del cantante che la vorrebbe assolutamente, probabilmente nei panni di una ragazza sconsolata afflitta da pene d’amore.

Al momento il progetto è solo vociferato dalle riviste di gossip più aggiornate, in moltissimi sono curiosi ed esaltati di vedere questo lavoro tra i due volti di casa Mediaset. Speriamo solo che le cose con Giulia non vengano compromesse e che l’aria di gelosia non si insinui nella mente della ballerina professionista.