Alessandro Tersigni e l’annuncio che tutti aspettavano: “Finalmente posso confessarlo”

Alessandro Tersigni ha lasciato i fan senza fiato con un annuncio clamoroso. Per l’attore arriva una novità che porta a un enorme cambiamento di vita.

42 anni, romano e dal grande talento. Alessandro Tersigni è un noto attore, diventano conosciuto nel mondo dello spettacolo a seguito della partecipazione alla settimana edizione del “Grande Fratello”. Esordio della sua carriera, di seguito ha preso parte a film e fiction.

Tra le sue partecipazioni in particolare spicca quella nel “Paradiso delle Signore” dove veste i panni di protagonista. Amatissimo dal pubblico, arriva una grande novità nella vita dell’attore: legato all’ex ballerina Maria Stefania Di Renzo è diventato papà per la seconda volta, stupendo tutti.

Molto riservato, fin ora non era trapelato nulla in merito. A lasciar intendere l’importante aggiornamento era stata la collega Vanessa Gravina nell’ambito del format “Italia sì”, a cui aveva partecipato di recente.

Alessandro Tersigni, arriva la notizia più bella, ma poi un grande spavento

Grandi novità per Tersigni. Già papà, con la moglie Marina ha dato alla luce a una femminuccia diventando padre per la secondo volta.

Tuttavia durante il parto si sono venute a creare delle complicazioni: a seguito di un cesareo, effettuato d’urgenza, è nata in anticipo la loro Zoe. Paura superata un’altra criticità ha interessato la famiglia dell’attore: lui, la compagna e il primo figlio hanno contratto il Covid.

Per preservare la salute della piccola appena nata, in loro aiuto è accorsa sua suocera che si è presa cura della neonata, trasferendosi nella loro abitazione.

Secondo alcune indiscrezione la situazione sarebbe rientrata e la coppia sarebbe guarita. Intanto anche per Zoe le cose si sono tranquillizzate e avrebbe recuperato peso. L’attore può così tirare un sospiro di sollievo, tornando a godersi la famiglia e ritrovando la serenità. Il suo ritorno sul set è previsto a maggio, mese in cui prenderanno il via le nuove riprese de “Il Paradiso delle Signore”.