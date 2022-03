Lady Gaga. La celebre pop star e attrice statunitense si è vista rivolgere delle accuse pesanti da parte di una collega

Vincitrice di dodici Grammy Award (il più importante riconoscimento in ambito musicale), un Premio Oscar per la migliore canzone per il brano “Shallow”, colonna sonora del film “A Star is Born”, pop star completa, cantautrice eccelsa e ormai anche avviata attrice. Lady Gaga è un vero fenomeno dello show business, una diva assoluta.

Epppure oggi vede arrivare al suo indirizzo un’accusa molto grave da una collega che ha avuto meno successo di lei. I più maliziosetti diranno che si tratti d’invidia o voglia di farsi pubblicità a discapito di una ben più celebre star. Scopriamo i fatti per capirne di più.

Lady Gaga accusata da Heidi Montag: chi è e cosa reclama l’ “avversaria” della celebre pop star

Heidi Montag è un nome poco conosciuto in Italia. Si tratta di un’attrice e cantante statunitense resa famosa grazie alla partecipazione al reality targato MTV intitolato “The Hills”.

La donna ha dichiarato ad “Unpopular podcast” che la sua promettente carriera musicale è stata sabotata da Lady Gaga. La faida è iniziata a causa del produttore RedOne con il quale entrambe le artiste avrebbero lavorato in passato.

Heidi Montag sostiene di aver formato RedOne un vero e proprio sodalizio, una coppia lavorativa che aveva in cantiere un album fatto da hit prodotte da lui. Non è avvenuto nulla di tutto ciò perché la star di “Pokerface” si sarebbe intromessa.

La Montag sostiene di essere stata in studio di registrazione per incidere il brano “Fashion”, scritto dalla stessa Lady Gaga e di averlo utilizzato durante un’apparizione televisiva nel programma “The View” per promuovere la sua linea di abbigliamento.

É stato a questo punto che Stefani Germanotta (nome anagrafico di Lady Gaga) ha rivoluto la canzone indietro. L’ha registrata e usata come colonna sonora di un celebre film ( la commedia romantica “I Love Shopping”).

“Sono sicura che sia fantastica ma non ho avuto il migliore degli incontri con lei” – ha detto Heidi Montag. Inoltre, ha affermato che la famosa protagonista di “House of Gucci” avrebbe impedito che lavorasse nuovamente con RedOne, sabotando di fatto la sua carriera.

Lui ha scritto “Just Dance” per lei, lavorando insieme su tutti i primi successi della Germanotta. “Non voleva condividere l’uomo che la stava rendendo famosa. Io rappresentavo una rivale” – ha concluso la Montag.