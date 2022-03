Smalto sulle unghie: danni e benefici secondo gli esperti

In molti utilizzano lo smalto, un cosmetico che può avere benefici per le unghie, ma può provocare anche dei danni: tutto quello che c’è da sapere.

Lo smalto, compagno fedele delle donne nonché accessorio immancabile per arricchire la bellezza della mano e valorizzarla, con il passare degli anni acquisisce sempre più popolarità nel mondo dell’estetica ed è motivo di vanto per chi lo indossa. Pubblicizzato dai vip, ormai è utilizzato e sfoggiato anche dagli uomini dello spettacolo, dunque potremmo definirlo genderless. Eppure, nonostante il fascino e la bellezza che questo accessorio emana, sorgono non pochi dubbi in merito ai danni ed i benefit per la salute.

Smalto sulle unghie, danno o beneficio? Il parere degli esperti

Diversi sono i pareri degli esperti riguardo questo argomento. Difatti qualora vi fosse un problema di crescita dell’unghia, il suo utilizzo sulla lamina riesce a mascherarne le imperfezioni e favorirne la crescita, di contro, un uso frequente porterebbe all’ingiallimento della lamina ed a un affievolirsi progressivo dell’unghia.

Sono tante le donne che optano anche per la ricostruzione e per l’escamotage dell’unghia finta. Anche in merito a questo argomento gli esperti lanciano alcune raccomandazioni, sottolineando che si potrebbe andare incontro a particolari danni quali allergie e/o irritazioni della cute dovute all’utilizzo di resine acriliche per far aderire le unghie finte alla lamina. Inoltre nel caso vi sia un difetto del letto ungueale, ossia del tessuto su cui scorre la lamina, il suo uso è altamente sconsigliato. Ma come si fa a capirlo?

La risposta è semplice, difatti laddove quest’ultimo risulti secco e mal costruito, l’unghia tende ad apparire bianca e opaca. Per quanto riguarda i prodotti l’acetone risulta essere il migliore, in quanto non va a creare problemi di tossicità ed allergie e successivamente è bene utilizzare un unguento per idratare la pelle, onde evitare secchezza e disidratazione.

Il professor Monti, come si legge sul sito dell’Humanitas Medical Care, consiglia dunque di utilizzare sempre guanti per proteggere le unghie e la cute e di evitare un uso tassativo dello smalto, fermo restando che una fresatura e levigatura della superficie della lamina, una volta al mese, aiuta a mantenere l’unghia in forma.