Negli ultimi anni il programma che ha appassionato milioni di italiani con le sue tormentate storie d’amore è stato Temptascion Island. Quest’anno arriva un nuovo format sempre dedicato alle relazioni.

“Ultima Fermata” è il nuovo programma che arriverà dal 23 Marzo su Canale 5. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, la conduttrice che aveva già in passato condotto anche un’edizione di Temptascion.

Il nuovo format avrà come focus centrale sempre i problemi legati alle relazioni amorose: dalle incomprensioni caratteriali, ai desideri non condivisi di avere un figlio e tante altre tematiche. Come Temptascion, anche questo programma è firmato “Fascino”, la produzione di Maria De Filippi, la regina indiscussa della televisione italiana. Le coppie che parteciperanno, metteranno alla prova la loro storia d’amore, riflettendo e facendo un’attenta autoanalisi personale al fine di prendere una decisione definitiva: lasciarsi per sempre o restare insieme ma con delle nuove consapevolezze.

Svelate le coppie del nuovo programma “Ultima Fermata”

Come Temptascion, anche qui si tratta di dare un’ultima possibilità alla propria storia d’amore ma con un’impostazione completamente differente. Ma chi sono le coppie scelte dagli autori? La prima è formata da Jonatan Rosati e Adriana Seredova che sono ad un momento di blocco nella loro storia dopo quattro anni di relazione.

Altra coppia è formata da Maurizio e Stefania: i due hanno deciso di partecipare a “Ultima Fermata” poiché il loro amore ha vissuto un momento complicato e Maurizio vuole fare di tutto per recuperare un errore fatto in passato, ovvero quello di rifiutare la possibilità di avere un figlio. Nuove coppie verranno svelate nei prossimi giorni, tutto è quasi pronto. Sta per partire il nuovo programma di Canale 5 dedicato ancora una volta all’amore. E Temptascion Island si farà? Sono arrivate delle indiscrezioni in merito alla prossima edizione del programma, ancora nessuna informazione certa ha ad ogni modo confermato, la possibilità di fermare definitivamente le riprese di uno dei programmi più seguiti nei mesi estivi.

