Secondo il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, i negoziati per mettere fine alla guerra sarebbero ora più realistici rispetto ai giorni scorsi.

A tre settimane dall’invasione, prosegue l’offensiva russa sul territorio ucraino. Pesanti bombardamenti e raid anche nelle scorse ore con l’esercito del Cremlino che lanciato missili su Kiev, dove è stato colpito un edificio di 12 piani provocando il ferimento di due persone.

Vanno avanti anche i colloqui tra le due nazioni che secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sarebbero adesso più realistici rispetto ai giorni scorsi, ma rimangono comunque difficili.

Ucraina, il presidente Zelensky: “Continuano i negoziati, ora sembrano più realistici“

Missili e colpi d’artiglieria hanno colpito anche la scorsa notte e questa mattina alcune aree dell’Ucraina. Secondo gli ultimi aggiornamenti, alcune navi russe hanno bombardato le coste nei pressi della città di Odessa, prendendo di mira delle postazioni dell’esercito russo, e la città di Mariupol. Raid aerei su Kiev, dove un palazzo di 12 piani è stato centrato in pieno da una bomba. Al momento il bilancio è di due feriti.

Il conflitto, dunque, non accenna a fermarsi con il bilancio delle vittime che si aggrava costantemente, così come cresce il numero di persone fuggite dal Paese. I colloqui vanno avanti da giorni, ma ancora non si è giunti ad un accordo per il cessate il fuoco. In merito, la scorsa notte, ha parlato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il quale, riporta l’agenzia Ansa, ha spiegato che i negoziati sarebbero ora “più realistici” e ci sarebbe spazio per trovare dei compromessi: “Tutte le guerre terminano con un accordo“.

Il presidente ha poi aggiunto che, seppur fondamentali, i colloqui tra le due delegazioni rimangono difficili ed è necessario del tempo in modo che le decisioni vengano prese anche “nell’interesse dell’Ucraina“. Parole che fanno, dunque, sperare per arrivare ad una soluzione nel più breve tempo possibile. Già nel corso della giornata di oggi è atteso un nuovo round in videoconferenza.