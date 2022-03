Rita Dalla Chiesa su tutte le furie, il furto d’identità social arriva inaspettato. L’appello ai fan – FOTO

La giornalista ex volto di “Forum” ieri ha denunciato un atto illegale nel suo profilo Instagram, la richiesta di aiuto spiazza tutti.

Si dice “Forum” e si risponde Rita Dalla Chiesa. La giornalista si è ritirata dagli schermi dopo quasi 20 anni alla conduzione dello storico programma di Rete 4 che infuocava i pranzi di milioni di italiani.

La giornalista ora conduce una vita più morigerata accanto ai nipoti e alla sua famiglia, trascorrendo il tempo a leggere e ad incontrare amici nella sua casa signorile.

Non manca mai però di aiutare amici in difficoltà quando questo le chiedono aiuto, cosa che non ha mancato di fare anche ieri rivolgendosi poi ai suoi fan con un appello accorato.

Rita Dalla Chiesa messaggio accorato di aiuto, “Segnalate!”

Lo ha fatto anche ieri segnalando sul suo profilo Instagram il furto d’identità social del caro amico attore siciliano come lei, Lorenzo Crespi.

Lo conosciamo tutti come ex compagno di Manuela Arcuri e per via delle sue partecipazioni in numerose fiction televisive interpretando ruoli apprezzati soprattutto dal pubblico femminile.

Immancabili da citare “Carabinieri” e “Gente di Mare”. Dopo la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” nel 2014, ha abbandonato le scene a causa di un problema di salute molto grave, ed oggi nonostante le sporadiche apparizioni in tv, Crespi è sempre molto schivo nel mostrare la sua vita privata.

Il suo nome però è ancora molto famoso e così nei giorni scorsi l’attore è stato preda di un furto d’identità social a cui è corsa in aiuto Rita con un appello ai suoi numerosi follower Instagram. Nel messaggio che ha pubblicato la giornalista si legge infatti che “hanno rubato password e dati dell’account dell’attore pubblicando contenuti a suo nome. Potete aiutarmi a condividere?”.

Rita ancora una volta ha dimostrato di avere un buon cuore e di mettersi sempre in prima linea per incoraggiare la giustizia e la sicurezza personale, due pilastri che forse meglio di altri ha ereditato dal padre generale morto per salvaguardare questi valori altruistici.