Alex Belli, prima della finalissima del “GF Vip” si è mostrato proprio con lei: altro che Delia Duran, la foto rivela tutto!

La sesta edizione del “GF Vip” ha visto il trionfo di Jessica Selassié, che è riuscita ad avere la meglio sui restanti cinque finalisti, tra cui Delia Duran. La moglie di Alex Belli, tra i primi ad aggiudicarsi la finale, ha abbandonato la casa più spiata d’Italia forte di un’unica certezza: quella di poter presto riabbracciare l’attore.

Alex, che la stava attendendo fuori dalla porta rossa, l’ha abbracciata e baciata con trasporto, confermando il tanto atteso ritorno di fiamma con la modella. Tuttavia, come i followers non hanno mancato di notare, solamente poche ore prima Belli stava facendo ben altro.

Mentre Delia era ancora nella casa e all’oscuro di tutto, Alex ne stava infatti approfittando per trascorrere del tempo con un’altra donna. Le foto e i video pubblicati tramite le stories sono a dir poco sconvolgenti. Come la prenderà la Duran?

Alex Belli, spuntano le FOTO prima della finale: altro che Delia, era insieme a lei!

Solamente poche ore prima che iniziasse la finalissima del “GF Vip”, Alex Belli si trovava all’esterno degli studi di Cinecittà, al fianco degli altri ex concorrenti del programma. I vipponi di Alfonso Signorini, che si sono riuniti per provare la coreografia poi eseguita durante la diretta, hanno trascorso in maniera spensierata le poche ore che li separava dall’ultima puntata.

Il marito di Delia Duran, ovviamente, non ha mancato di cercare la compagnia di Soleil Stasi, assieme alla quale ha realizzato una serie di video pubblicati tramite le stories. La modella e l’attore, complici come loro solito, si sono ritrovati a scherzare proprio di fronte alla porta rossa.

“Sole, che ne pensi, entriamo?” – le ha proposto Belli, a cui una sorridente Soleil ha risposto – “Certo che voglio entrare, ho anche la chiave!“. I due, nonostante abbiano più volte confermato di essere solamente buoni amici, non sembrano riuscire a far a meno l’uno dell’altra.

Delia Duran, che ha abbandonato la casa durante la notte, sarà stata sicuramente messa al corrente dei comportamenti di Alex. Come reagirà di fronte all’ennesimo colpo di testa dell’attore?