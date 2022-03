Alberto Matano, durante la puntata de “La vita in diretta”, ha fatto una confessione inaspettata sul proprio passato: pubblico ammutolito

A “La vita in diretta”, giorno dopo giorno, Alberto Matano si conferma un perfetto padrone di casa. L’eleganza e lo stile inconfondibili fanno di lui uno dei volti più apprezzati dell’emittente televisiva statale. In queste settimane particolarmente complicate, dove la tematica “guerra” occupa la maggior parte della diretta, la bravura del conduttore non può far altro che risaltare.

Durante i minuti finali della puntata di oggi, martedì 15 marzo, il giornalista ne ha approfittato per promuovere l’ultimo libro della collega Daria Bignardi.

L’opera, dal titolo “Libri che mi hanno rovinato la vita“, sembra aver particolarmente colpito il conduttore. Matano, sull’onda dell’entusiasmo, ha addirittura deciso di lasciarsi andare ad una confessione del tutto inaspettata, scaturita proprio dal confronto con la Bignardi.

Alberto Matano confessa la parte più intima in diretta tv: “nei momenti peggiori facevo…”. Clamoroso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Mi distrugge dentro”, Francesca Fioretti, la FOTO con la figlia avuta da Davide Astori è straziante

Durante il blocco finale de “La vita in diretta”, Alberto Matano ha voluto dedicare alcuni minuti alla presentazione dell’opera “Libri che mi hanno rovinato la vita“, scritta dalla collega Daria Bignardi. Quest’ultima, ospite della trasmissione, ha cercato di spiegare al giornalista la motivazione che l’avrebbe spinta a comporre il suddetto libro.

“I libri sono incontri” – ha esordito la conduttrice – “Ce ne sono alcuni belli ed altri dolorosi, ma anche quelli dolorosi ti lasciano comunque qualcosa“. L’ospite di Matano, che ha ammesso di esser sempre stata un’avida lettrice, ha invitato i telespettatori de “La vita in diretta” a fare quanti più incontri possibili, così da trarre il massimo dalle loro letture.

Alberto Matano, particolarmente coinvolto dal tema, ha deciso di aprire le porte del proprio cuore al suo affezionato pubblico, facendo un’inaspettata confessione. “Nei momenti peggiori della mia vita ho sempre cercato rifugio nei libri“: queste le parole del conduttore, che nel rivelare questa parte così intima di sé è parso addirittura commosso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi e l’annuncio tremendo: “è entrata per andarsene”. Guai per la dama

Anche per Matano, la lettura ha rappresentato una valida alleata contro i momenti bui della vita, oltre che una valvola di sfogo. Per il presentatore, promuovere l’opera della collega è stato sicuramente un immenso piacere.